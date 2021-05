Selon le rapport faisant état des dépenses militaires mondiales en 2020, publié le 26 avril par l’Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm (SIPRI), l’Algérie a accordé à ce secteur stratégique près de 9.7 milliards de dollars.

L’Algérie reste en tête des pays africains

Les dépenses militaires du pays au cours de l’année 2020 sont évaluées à 9.7 milliards de dollars, une régression de près de 3.4% en comparaison avec le montant alloué en 2019 (10.3 milliards de dollars). Grâce à ce budget militaire conséquent, l’Algérie reste en tête des pays africains et arrive à la vingt-quatrième place au niveau mondiale.

Concernant le continent africain, le rapport de SIPRI fait état des pays les plus dépensiers pour leurs forces armées: le Maroc a déboursé 4.8 milliards de dollars durant l’année 2020 et arrive à la quarantième place mondiale. l’Egypte a dépensé 4.5 milliards de dollars, l’Afrique du sud a consacré 3.1 milliards de dollars, le Nigeria avec 2.5 milliards de dollars, la Tunisie et le Kenya avec un montant identique estimé à 1.1 milliards USD.

Par ailleurs, le SIPRI a révélé que l’Afrique subsaharienne a enregistré en 2020 une augmentation de 3.4% de ses dépenses militaires, atteignant ainsi les 18.5 milliards de dollars. Les pays concernés par cet accroissement sont : le Tchad avec +31%, la Mauritanie avec +23%, le Mali avec +22% et le Nigeria avec +29%, tous localisés au Sahel, ainsi que l’Ouganda avec +46%. Ainsi, sur l’année 2020 les pays africains ont enregistré 43.2 milliards de dollars de dépenses militaires, équivalant à une augmentation de 5.1%.

Un montant record des dépenses militaires mondiales

D’après les données communiquées par l’institut SIPRI, les dépenses militaires mondiales, durant l’année 2020, ont enregistré une hausse de 2.6% par rapport à 2019, atteignant un montant record, depuis plus d’une décennie, de près de 1 981 milliards de dollars. Ce dernier représente les dépenses militaires de 40 pays. Ainsi, les cinq nations les plus dépensières, à l’instar des Etats-Unis, de la Chine, de l’Inde, de la Russie et du Royaume-Uni, monopolisent à elles seules plus de 62% des dépenses mondiales.

Les Etat-Unis ont consacré 778 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 4.4% par rapport à 2019. Leurs dépenses, durant l’année 2020, représentent 39% des dépenses militaires mondiales. Quant à la Chine, ses dépenses militaires sont estimées à 252 milliards USD en 2020, soit une augmentation de 1.9%. Pour sa part, la Russie a dépensé 61.7 milliards USD en 2020, soit une hausse de 2.5%.

D’autre part, les pays européens ont enregistré une augmentation de 4% de leurs dépenses militaires en 2020. Ainsi, le Royaume-Uni a noté une hausse de 2.9% par rapport à 2019. De son côté, l’Allemagne a relevé une augmentation de 28% par rapport à 2011. Quant à la France, ses dépenses sont estimées à 52.7 milliards USD en 2020 et se classe à la huitième place du classement.

Concernant la Région Asie-Océanie, quatre pays sont en tête: l’Inde avec 72.9 milliards USD, le Japon avec 49.1 milliards USD, la Corée du Sud avec 45.7 milliards USD, et l’Australie avec 27.5 milliards USD.par ailleurs, l’Amérique du Sud enregistre une diminution de 2.1% pour atteindre les 43.5 milliards USD. En outre, le Moyen-Orient a dépensé 143 milliards USD, soit une régression de 6.5% en 2020. l’Arabie Saoudite se classe à la sixième place avec 57.5 milliards USD.