Algérie : l’essor surprenant de l’exportation de protéines animales, un potentiel économique à exploiter

L’Algérie, pays d’Afrique du Nord connu pour son riche patrimoine culturel et historique, est en train de se faire un nom dans un domaine inattendu : l’exportation de protéines animales. Cette activité économique en plein essor offre des perspectives prometteuses pour le pays. Cet article vous propose de découvrir comment l’Algérie a réussi à transformer ce secteur en une véritable opportunité économique, et comment elle compte l’exploiter pour renforcer sa position sur la scène internationale.

Plongez avec nous dans cette analyse détaillée de l’évolution surprenante de l’industrie algérienne des protéines animales.

Contrat d’exportation de protéines animales : SARL Bellat et Frères signe un accord de 1,2 million de dollars avec Ashta company

La SARL Bellat et Frères, spécialisée dans la production de viandes conservées, a récemment conclu un contrat d’exportation de protéines animales avec la société bangladaise Ashta company. D’une valeur de 1,2 million de dollars, cet accord devrait permettre à l’entreprise algérienne d’accroître ses exportations annuelles à 3,5 millions de dollars.

La signature du contrat a été effectuée par Lakhdar Bellat, directeur général du groupe privé algérien, et Moshref Hossain, PDG d’Ashta company, en présence du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.

Expansion de la base productive de Bellat et Frères : abattoirs, ferme avicole et production de protéines animales

La SARL Bellat et Frères, reconnue pour sa maîtrise dans la fabrication de produits carnés tels que le cachir, ne se limite pas à cette seule spécialité. En effet, l’entreprise algérienne a su diversifier son activité en développant une base productive solide comprenant des abattoirs et une ferme avicole.

Cette stratégie lui permet d’assurer un approvisionnement constant en protéines animales, destinées aussi bien à l’alimentation humaine qu’animale. Grâce à cette diversification, Bellat et Frères est en mesure de répondre à une demande croissante, tant sur le marché local qu’international.

Importance de la filière de production de protéines animales pour l’économie algérienne

L’essor de la filière de production de protéines animales en Algérie, symbolisé par des entreprises comme Bellat et Frères, est un atout majeur pour l’économie du pays. En effet, cette filière englobe non seulement l’élevage, mais aussi la transformation des produits animaux et leur distribution. Elle joue ainsi un rôle crucial dans l’approvisionnement en protéines animales pour l’alimentation humaine et animale.

De plus, les contrats d’exportation tels que celui signé avec Ashta company contribuent à renforcer la position de l’Algérie sur le marché international, générant des revenus significatifs et favorisant la diversification économique.