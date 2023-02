Algérie : l’euro flambe sur le marché parallèle

Le taux de change de l’euro a connu une hausse remarquable au niveau du marché informel algérien durant ces derniers jours. La devise européenne s’échange à 221 dinars pour 1 euro à l’achat et 222 dinars pour un euro à la vente. Cette flambée soudaine a surpris plus d’un et suscite de nombreuses questions. Dans cet article, nous dévoilons les raisons de cette hausse et le temps que cette tendance va durer.

La loi de l’offre et de la demande

Dans le milieu informel, c’est à la loi de l’offre et de la demande que revient le travail de déterminer le taux de change appliqué sur les devises. Et cette semaine, on constate que la valeur de l’euro prend une courbe ascendante. Alors que sur le circuit officiel, ce taux reste stable à 147 dinars pour 1 euro.

L’appel du président Tebboune

Les spécialistes expliquent cette hausse par la demande grandissante que subit l’euro ces derniers temps. On constate que les citoyens se sont rués sur les bureaux de changes informels pour acquérir des euros. Et ceci en raison du dernier avertissement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a appelé les citoyens à mettre leur argent au niveau des banques.

Cependant, cette tendance ne devrait pas durer. Les analystes estiment que l’acquisition d’euros n’est pas une solution pour contrer le versement de l’argent dans les banques. Par conséquent, le taux de l’euro devrait petit à petit revenir à son taux habituel.