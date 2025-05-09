Algérie : l’euro s’envole, un expert révèle les deux facteurs clés de cette hausse inattendue

L’Algérie connaît une envolée inattendue de l’euro, un phénomène qui suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les facteurs clés de cette hausse surprenante ? Un expert en économie nous livre son analyse et dévoile les deux éléments majeurs qui expliquent cette situation. Découvrez dans cet article les raisons de ce bouleversement monétaire et comment il impacte l’économie algérienne. Une lecture indispensable pour comprendre les dynamiques financières actuelles et anticiper les mouvements futurs du marché des changes.

Restez connectés pour une exploration approfondie de ce sujet d’actualité brûlant.

Flambée de l’euro sur le marché noir en Algérie : une situation préoccupante

En Algérie, le marché noir des devises connaît une hausse inquiétante de l’euro, qui a récemment franchi la barre des 260 dinars. Cette augmentation soudaine, après une période de relative stabilité, est due à plusieurs facteurs. D’une part, la demande légitime de devises pour les voyages touristiques, religieux, médicaux ou éducatifs des citoyens algériens.

D’autre part, le retard dans la mise en œuvre de la nouvelle allocation touristique de 750 euros par la Banque d’Algérie. Enfin, le blanchiment d’argent contribue également à cette flambée. Cette situation a un impact significatif sur l’économie algérienne, exacerbant la spéculation et mettant en lumière les défis auxquels le pays est confronté.

Les facteurs clés de la hausse de l’euro selon Chabane Assad

Chabane Assad, fondateur de FINABI Conseil, attribue cette hausse à deux facteurs principaux. Le premier est lié aux demandes légitimes de devises pour divers besoins tels que les voyages touristiques ou religieux, les soins médicaux, les études et l’achat de véhicules. Le second facteur est lié aux activités illégitimes, notamment le blanchiment d’argent.

De plus, le retard dans la mise en œuvre de la nouvelle allocation touristique de 750 euros par la Banque d’Algérie contribue également à cette flambée. Selon Assad, il est impératif que la Banque d’Algérie respecte ses engagements et élargisse son offre de devises pour répondre aux besoins sanitaires et universitaires.

Les solutions proposées par Assad pour contrer la flambée de l’euro

Face à cette situation, Chabane Assad propose plusieurs mesures. Il suggère d’augmenter l’allocation touristique et d’élargir l’offre de devises pour répondre aux besoins sanitaires et universitaires. Il recommande également d’étendre l’offre de devises au taux de change officiel pour l’importation de véhicules.

Pour soutenir cette proposition, il préconise un budget annuel de 3 milliards de dollars pour répondre à la demande actuelle de véhicules. Enfin, Assad insiste sur la nécessité de criminaliser le marché parallèle et souligne l’importance pour le régulateur bancaire de respecter ses engagements afin de stabiliser le marché des devises.