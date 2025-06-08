Algérie : l’Italie intensifie sa stratégie, une offensive inattendue en 2025

L’année 2025 marque un tournant dans les relations entre l’Italie et l’Algérie. Rome intensifie sa stratégie envers Alger, une manœuvre qui a surpris plus d’un observateur. Cette offensive inattendue soulève de nombreuses questions quant aux motivations et aux implications pour les deux nations. Quels sont les enjeux de cette nouvelle dynamique ? Quelles conséquences pourraient découler de cette initiative italienne ? Cet article se propose d’explorer ces interrogations, en offrant une analyse approfondie de la situation actuelle.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette évolution majeure dans le paysage géopolitique méditerranéen.

Renforcement de la coopération agricole entre l’Italie et l’Algérie dans le cadre du Plan Mattei

L’Algérie et l’Italie intensifient leur collaboration dans le domaine agricole, un élément clé du Plan Mattei. Cette initiative audacieuse du gouvernement italien vise à repenser ses liens économiques et diplomatiques avec l’Afrique. La sécurité alimentaire et le développement rural sont au cœur de ce partenariat qui s’inscrit dans une dynamique géopolitique plus large englobant tout le continent africain.

Luigi D’Eramo, sous-secrétaire d’État au ministère italien de l’Agriculture, a souligné l’engagement de l’Italie à construire avec l’Algérie une agriculture forte et durable, lors d’une interview accordée à l’Agenzia Nova, suite à l’ouverture du salon agricole Sipsa Filaha & Agrofood à Alger.

Le salon Sipsa Filaha & Agrofood : un rendez-vous incontournable de l’agriculture en Afrique

Le salon agricole Sipsa Filaha & Agrofood, organisé annuellement à Alger, est sur le point de devenir le plus grand événement professionnel en Afrique dédié à l’agriculture, à l’élevage et à l’agro-industrie. La 23e édition du salon, qui s’est tenue du 26 au 29 mai 2025, a vu l’Italie participer en tant qu’invité d’honneur.

Cette participation renforce non seulement les liens bilatéraux entre l’Italie et l’Algérie, mais illustre également la volonté de l’Italie de consolider un partenariat agricole durable avec l’Algérie, conformément aux objectifs du Plan Mattei.

Des pâtes italiennes fabriquées à partir de blé cultivé dans le désert algérien

En 2024, un accord a été conclu entre le groupe italien Bonifiche Ferraresi et le Fonds national d’investissement algérien pour lancer la production de blé dur et de légumineuses à Timimoun, dans le Sahara algérien. Ce projet ambitieux prévoit également la fabrication de pâtes italiennes à partir du blé dur cultivé localement.

En plus de cette initiative, l’Italie envisage d’étendre sa présence en Algérie à la production de viandes rouges, renforçant ainsi son engagement envers une coopération agricole durable avec l’Algérie.