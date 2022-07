Algérie Loisirs : Découvrez le nouveau parc dans la wilaya d’Annaba !

En pleine expansion de son potentiel touristique, la wilaya d’Annaba ouvre un nouveau parc de divertissement écoresponsable pour les estivants de tout âge. Lancé par deux Algériens, le projet a pour but de valoriser le tourisme local, et inculquer les valeurs de la nature à la population locale et régionale dès le plus jeune âge. Un projet qui allie tourisme, divertissement, exercice physique, le tout dans le respect de l’environnement.

Mis à part le désir d’offrir plus d’activités touristiques dans la région, c’est la volonté de sensibiliser les Algériens, mais aussi les touristes étrangers sur l’importance de la faune et de la flore de la région. Un projet ambitieux qui récolte déjà les bonnes grâces de ses nouveaux aventuriers. Découvrez avec nous les activités de ce parc naturel qui rallie la pratique à l’agréable.

Des divertissements grandeur nature

C’est donc une nouvelle activité qui s’ouvre à la population de la région, mais pas qu’elle. En effet, des familles issues de diverses régions du pays viennent également y trouver leur bonheur. Situé en pleine forêt urbaine d’Ain Achir, le parc naturel occupe une superficie de 2 ha dotée de 7 parcours, dont la longueur et la difficulté varient selon les niveaux.

Dans ce lieu de divertissement, l’activité principale est l’accrobranche, les aventuriers pourront parcourir divers obstacles, pour la plupart suspendus entre les arbres. On y retrouve 5 parcours pour adultes, et 2 parcours pour les plus petits, de 3 à 8 ans.

Selon le niveau de difficulté, les parcours adultes sont suspendus entre 3 et 12 mètres de hauteurs avec divers obstacles, et des superviseurs assurent la sécurité des activités. Lancé au mois de juin dernier, le parc connaît un franc succès et vient s’ajouter aux autres loisirs en pleine nature de la Wilaya d’Annaba.