Algérie : lutte acharnée contre la fraude, les importateurs dans le viseur

L’Algérie est en proie à une lutte sans merci contre la fraude, avec un accent particulier mis sur les importateurs. Cette bataille acharnée pour l’intégrité économique et fiscale du pays soulève de nombreuses questions et suscite des débats passionnés. Quels sont les enjeux de cette lutte ? Comment les autorités algériennes s’y prennent-elles pour traquer les fraudeurs ? Et surtout, quels impacts cette situation a-t-elle sur le secteur de l’importation et l’économie nationale dans son ensemble ?

C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en plongeant au cœur de cette problématique complexe et d’actualité.

Algérie : Renforcement des mesures contre la fraude aux importations

L’Algérie intensifie sa lutte contre la fraude aux importations avec de nouvelles régulations. Les importateurs de biens destinés à la revente en l’état sont désormais tenus de présenter, avant le 14 mai 2025, des documents attestant de l’exécution effective de leurs opérations d’importation. Cette mesure s’inscrit dans une volonté de régularisation suite à la dissolution de l’Agence algérienne de promotion des exportations (Algex).

Les opérateurs économiques actifs dans l’importation sont donc invités à actualiser leurs dossiers pour prouver la légitimité de leurs activités.

Création de nouvelles instances pour l’exportation et l’importation

En avril dernier, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la dissolution de l’Algex, critiquant la bureaucratie excessive qui entravait son fonctionnement. Pour remplacer cette agence, deux nouvelles instances seront créées : l’une dédiée à l’exportation et l’autre à l’encadrement de l’importation. Cette réorganisation vise à améliorer la régulation du commerce extérieur algérien.

Parallèlement, les autorités intensifient leur lutte contre l’importation illicite, avec des contrôles douaniers renforcés dans les ports du pays. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de transparence et d’efficacité dans la gestion des importations et exportations.

Opération majeure contre l’importation illicite au port d’Oran

En parallèle de ces nouvelles régulations, une opération majeure a été menée fin avril au port d’Oran. Les douanes ont découvert 19 conteneurs de marchandises non déclarées ou faisant l’objet de fausses déclarations. Cette tentative d’importation frauduleuse a conduit à l’arrestation de dix individus, placés en détention provisoire.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour diverses accusations, dont faux et usage de faux, obtention de documents administratifs par des moyens frauduleux et blanchiment d’argent. Cette opération illustre la détermination des autorités algériennes à lutter contre l’importation illicite et à renforcer les contrôles douaniers.