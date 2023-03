Algérie, Maroc, Tunisie…Comment va l’économie des pays du Maghreb ?

Le nord de l’Afrique compte plusieurs pays avec un riche passé et une histoire commune qui les relie. Les Marocains, les Algériens et les Tunisiens sont répartis dans cette partie de l’Afrique et font partie des grands gagnants de la scène économique de la région. Du secteur des technologies à celui de l’industrie manufacturière, en passant par le commerce et les services, chaque pays possède sa propre contribution aux progrès socio-économiques du continent.

Aujourd’hui, alors que les situations politiques et économiques se développent constamment, il peut être difficile de savoir qui est en tête du peloton. Au Maroc, en Algérie et en Tunisie, des efforts impressionnants sont fournis pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des entreprises. Pour déterminer qui mène la course, nous devons examiner chaque pays individuellement et considérer leur contribution au développement durable de l’Afrique du Nord.

Maroc : Une croissance continue depuis des décennies

Le Royaume du Maroc occupe la première place sur la liste des principaux vainqueurs économiques du nord de l’Afrique. Avec un PIB estimé à 309,75 milliards de dollars en 2020, le pays a connu une croissance continue durant les dernières décennies. Depuis 2017, le Maroc a renforcé son engagement dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de la santé et des infrastructures. Ces efforts ont porté leurs fruits, car le PIB per capita du pays a atteint 4 622 $ en 2019, soit le double du niveau d’il y a 15 ans.

Les investissements étrangers directs (IDE) restent importants pour le Maroc, avec un total de 2,9 milliards de dollars en 2019. Le pays ambitionne de doubler ce chiffre d’ici 2023. Afin de stimuler encore plus sa croissance, le gouvernement marocain a mis en place un cadre économique favorable et une stratégie visant à attirer plus d’investissements étrangers.

Algérie : Diversifier pour un avenir prospère

L’Algérie a connu une croissance spectaculaire au cours des dix dernières années, passant de 45,6 milliards de dollars US en 2009 à 162,3 milliards de dollars US en 2019. Grâce à l’exploitation des combustibles fossiles et à l’augmentation des exportations, le revenu par habitant a été multiplié par plus de quatre.

La diversification de l’économie est l’une des priorités du gouvernement algérien. En 2019, le programme de diversification visait à moderniser et à ouvrir certaines industries spécifiques, notamment la production industrielle, l’artisanat, l’agriculture et les transports. Les mesures prises par le gouvernement visent à encourager les investissements privés et à promouvoir le tourisme afin de tirer profit des avantages comparatifs offerts par le pays.

Tunisie : Réformes structurelles et investissements

La Tunisie a connu une transformation positive ces dernières années. Le PIB a augmenté de 3,7% en 2019, par rapport à 2018, et le revenu par habitant a atteint 4 040 $. La croissance est principalement due aux réformes structurelles et aux investissements étrangers directs qui ont créé des emplois et accentué la productivité.

Le moteur de la croissance tunisienne est le secteur tertiaire, qui représente environ 60% du PIB. Les secteurs des services financiers, des technologies de l’information, des assurances et des services de communication sont très actifs et bénéficient d’un important flux d’investissements. Le tourisme a également été relancé avec succès.

Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie continuent d’avancer dans leur développement économique respectif pour demeurer en tête des 100 championnes d’Afrique du Nord.

Bien que chaque pays souffre de ses propres défis, ils mettent en œuvre des stratégies efficaces pour progresser et atteindre leurs objectifs. D’ici 2023, leurs efforts combinés pourraient contribuer de manière significative à la croissance économique globale de la région.

