Algérie – Nouveaux bacheliers 2022 : Dépôt de demande de bourse, de logement et de transport sur Progres DZ Webonou

Pour faciliter la tâche aux nouveaux bacheliers algériens, l’ONOU, Office national des œuvres universitaires, a annoncé la mise en place du site « Progres DZ Webonou ». Cette plateforme va prendre en compte toutes les demandes concernant les préparatifs en vue pour nos futurs universitaires, dans le but de simplifier la procédure. Pour en savoir plus, voyons les plus amples détails !

Une plateforme pratique pour nos lauréats du Bac

Selon le média Echorouk, les nouveaux bacheliers peuvent dorénavant continuer le processus d’inscription en effectuant leur demande pour les avantages et services universitaires.

En effet, l’Office national des œuvres universitaires a enfin dévoilé les dates pour recevoir ces derniers via la plateforme « Progres DZ Webnou ».



Les candidatures pour solliciter l’octroi de bourse, d’hébergement et de transport se feront du 20 au 26 août 2022. Puis, les dossiers de chaque candidat seront traités auprès de la direction, du 26 août jusqu’au 30 septembre 2022.

Plus de 94% des bacheliers sont déjà inscrits

Notons que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que la quasi-totalité des nouveaux bacheliers s’est inscrite à l’université.

D’après le MESRS, 94,51% de nos lauréats ont effectué leurs inscriptions en ligne, soit 326.406 des 345.382 candidats qui ont réussi leur Bac.

Le département de Abdelbaki Benziane a aussi révélé que ce chiffre augmentera après la phase de préinscription. Sachez en outre qu’une inscription en salle se fera également pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de s’inscrire en ligne.