Algérie : Nouvelles règles draconiennes pour protéger les banques, voici ce qui change en 2025

L’Algérie a récemment mis en place de nouvelles régulations bancaires, considérées par beaucoup comme particulièrement sévères. Ces changements, qui visent à renforcer la protection des institutions financières du pays, ont suscité un vif débat. Quels sont ces nouveaux dispositifs ? Comment vont-ils impacter le secteur bancaire algérien et ses clients ? Cet article vous propose d’explorer en détail ces nouvelles mesures et leurs implications potentielles.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette réforme majeure dans le paysage financier algérien.

La Banque d’Algérie établit un règlement pour l’octroi de liquidités d’urgence

La Banque d’Algérie a mis en place un cadre réglementaire détaillant les conditions et procédures pour l’attribution de liquidités d’urgence aux banques nationales. L’objectif principal de ce règlement est de maintenir la stabilité financière en fournissant un soutien financier aux banques confrontées à des problèmes de liquidité, afin d’éviter une éventuelle faillite.

Deux situations spécifiques sont envisagées par le régulateur pour l’octroi de ces liquidités : une banque solvable et viable ayant des difficultés temporaires de liquidité, et une banque présentant des incertitudes quant à sa solvabilité ou sa capacité à fournir des garanties suffisantes.

Les conditions d’éligibilité pour l’apport de liquidité d’urgence

La Banque d’Algérie a défini deux scénarios spécifiques pour l’octroi de liquidités d’urgence. Le premier concerne une banque solvable et viable, mais qui fait face à des problèmes temporaires de liquidité. Pour être éligible, cette dernière doit fournir des garanties appropriées couvrant entièrement le montant de l’aide financière.

Le second cas s’applique à une banque ayant des difficultés temporaires de liquidité et dont la solvabilité ou la capacité à fournir des garanties suffisantes est incertaine. Dans ce cas, l’obtention d’une garantie complète de l’État est requise. Ces mesures visent à prévenir les faillites bancaires et à maintenir la stabilité financière du pays.

Procédure de demande d’apport de liquidité d’urgence

La Banque d’Algérie stipule que l’apport de liquidité d’urgence ne peut être sollicité qu’après avoir épuisé toutes les autres options de financement disponibles. Cela inclut le soutien financier des actionnaires, les financements interbancaires et les opérations de refinancement dans le cadre de la politique monétaire de la Banque d’Algérie.

De plus, pour bénéficier de cet apport, la banque en difficulté doit présenter à la Banque d’Algérie un plan d’action crédible. Ce dernier doit détailler les mesures correctives appropriées à mettre en œuvre, y compris un plan de financement, afin de rétablir une situation stable de la liquidité durant la période de financement.