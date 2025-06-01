Algérie : Objectif ambitieux de production pétrolière, un million de barils par jour en vue

L’Algérie, pays riche en ressources pétrolières, se fixe un objectif audacieux : atteindre une production d’un million de barils de pétrole par jour. Un défi de taille qui s’inscrit dans une volonté de dynamiser son économie et de renforcer sa position sur l’échiquier mondial des producteurs d’or noir. Comment compte-t-elle y parvenir ? Quels sont les enjeux et les défis à relever pour atteindre cet objectif ambitieux ? Cet article vous propose une analyse approfondie de cette stratégie énergétique algérienne, ses implications et ses perspectives.

Plongez avec nous dans les arcanes de la politique pétrolière algérienne.

Décision de l’OPEP+ d’augmenter la production de pétrole

Face à une prévision de hausse de la demande mondiale, les principaux pays de l’OPEP+, dont l’Algérie, ont décidé lors d’une réunion en visioconférence le 31 mai d’augmenter leur production de pétrole. Cette décision intervient alors que les prix du pétrole peinent à se stabiliser autour de 60 dollars le baril.

Les ministres du pétrole de huit pays membres de l’OPEP+, y compris le ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, ont participé à cette réunion. Ils ont discuté de l’état actuel du marché mondial du pétrole et de ses perspectives à court terme, soulignant l’importance de respecter les engagements de réduction volontaire de la production.

Algérie : une production de pétrole en hausse pour juillet 2025

En réponse à l’augmentation prévue de la demande mondiale de pétrole durant l’été, l’Algérie a décidé d’accroître sa production de pétrole brut. À partir de juillet 2025, le pays produira 936.000 barils par jour, soit une augmentation de 8.000 barils par jour. Cette décision, prise lors d’une réunion de l’OPEP+, est la deuxième autorisation d’augmentation de production accordée à l’Algérie en moins d’un mois.

En effet, le 3 mai, le pays avait déjà obtenu l’autorisation d’augmenter sa production de 9.000 barils par jour. Cette nouvelle hausse contribuera également à soutenir le démarrage progressif de la production des champs nouvellement développés, améliorant ainsi la rentabilité et l’utilisation des ressources nationales.

Les ajustements volontaires de la production de pétrole par l’OPEP+

Depuis avril 2023, les pays membres de l’OPEP+, dont l’Algérie, l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan et le sultanat d’Oman, ont mis en place des ajustements volontaires de leur production de pétrole brut. Ces mesures visent à suivre l’évolution du marché et à respecter leurs engagements.

Le 31 mai, lors d’une réunion en visioconférence, ces ministres du pétrole ont décidé de poursuivre les consultations mensuelles pour évaluer les efforts de compensation et le respect des engagements. La prochaine réunion est prévue pour le 6 juillet. Cette stratégie d’ajustement de la production vise à regagner des parts de marché après plusieurs années de coupes.