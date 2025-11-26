Algérie ouvre ses portes sans visa, une aubaine pour les détenteurs de ce passeport de Hong Kong

Depuis le 25 novembre 2025, l’Algérie a ouvert ses portes aux détenteurs de passeports de Hong Kong sans visa pour des séjours de 14 jours maximum.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative Belt & Road, vise à renforcer les liens bilatéraux et faciliter les échanges économiques entre les deux pays.

Une porte ouverte sans visa pour les Hongkongais en Algérie

L’Algérie a annoncé une nouvelle mesure facilitant l’accès à son territoire pour les citoyens de la région administrative spéciale de Hong Kong (HKSAR).

À partir du 25 novembre 2025, les détenteurs de passeports hongkongais peuvent entrer en Algérie sans visa préalable et y séjourner jusqu’à 14 jours.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’initiative Belt & Road, lancée par la Chine en 2013, visant à renforcer les liens commerciaux et améliorer les infrastructures entre les pays participants.

Partenaire de cette initiative depuis 2018, l’Algérie voit en cette exemption de visa un moyen d’approfondir ses relations bilatérales avec Hong Kong, notamment dans les secteurs des transports et des infrastructures portuaires et ferroviaires. Cette mesure devrait également encourager les échanges touristiques, culturels et économiques entre les deux régions.

Quels bénéfices pour l’Algérie et Hong Kong ?

L’initiative Belt & Road, à laquelle l’Algérie est associée depuis 2018, vise à renforcer les liens commerciaux et à améliorer les infrastructures entre les pays participants.

Cette ouverture sans visa est un signal fort pour ceux qui travaillent dans les échanges internationaux. Pouvoir se rendre en Algérie pour des missions courtes sans attendre une autorisation administrative change complètement l’organisation de nos déplacements. Djamel, 34 ans, consultant en logistique

Cette exemption de visa pour les citoyens hongkongais s’inscrit dans cette dynamique, favorisant une coopération accrue dans des domaines clés tels que les transports, les infrastructures portuaires et ferroviaires.

En outre, cette mesure devrait stimuler les échanges touristiques, culturels et économiques entre l’Algérie et Hong Kong. Elle facilite non seulement les déplacements, mais encourage également une plus grande interaction et compréhension mutuelle, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales.

Un pas de plus vers la facilitation des voyages internationaux !

Les détenteurs d’un passeport de Hong Kong peuvent désormais entrer en Algérie pour diverses raisons, qu’elles soient touristiques, culturelles ou économiques, sans les démarches administratives habituelles liées à l’obtention d’un visa.

Le département de l’immigration de Hong Kong confirme que cette mesure vise à faciliter les voyages entre les deux pays et à renforcer les liens bilatéraux.

Cette exemption de visa devrait encourager les visiteurs hongkongais à découvrir l’Algérie, un pays riche en patrimoine historique et culturel, ainsi qu’en paysages variés. C’est une avancée significative dans la facilitation des voyages internationaux et le renforcement des relations internationales.