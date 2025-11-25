Algérie Poste et Djezzy dévoilent STUDENT CAMPUCE, une carte spéciale pour les bacheliers fraîchement diplômés.

Algérie Poste et Djezzy ont récemment lancé la carte STUDENT CAMPUCE, fruit d’un partenariat stratégique entre les deux institutions.

Cette offre, principalement destinée aux nouveaux bacheliers possédant une carte SIM Djezzy, vise à offrir divers avantages exclusifs et à favoriser leur inclusion financière et numérique à l’échelle nationale.

Lancement de la carte STUDENT CAMPUCE par Algérie Poste et Djezzy

Le 27 novembre a été marqué par une avancée significative dans la collaboration entre Algérie Poste et Djezzy, avec l’introduction officielle de la carte STUDENT CAMPUCE.

Cette réalisation est le résultat d’un accord de coopération qui a scellé ce partenariat, dans le but de proposer des solutions novatrices répondant aux attentes des clients.

La carte STUDENT CAMPUCE incarne cette aspiration partagée, illustrant l’engagement des deux entités à collaborer pour le bien-être de leurs clients.

Elle s’adresse principalement aux nouveaux bacheliers possédant une carte SIM Djezzy, leur offrant une multitude d’avantages exclusifs.

Student campuce : quels avantages pour les nouveaux bacheliers ?

Cette offre, spécialement conçue pour les nouveaux bacheliers détenteurs d’une carte SIM Djezzy, a pour objectif de favoriser leur inclusion financière et numérique à l’échelle nationale.

Je viens d’obtenir mon bac et cette carte va clairement m’aider pour mes démarches et mes premiers forfaits. Je trouve appréciable qu’on pense à nous avec des avantages concrets.

Célia, 19 ans, nouvelle bachelière

En effet, la carte STUDENT CAMPUCE sera offerte gratuitement à tous les bacheliers de la session 2025.

En plus de cette gratuité, des réductions et bonus spécifiques sont prévus : une remise de 20% sur les offres mensuelles, un bonus de bienvenue de 5 Go d’Internet et un cadeau hebdomadaire de 1 Go d’Internet chaque vendredi. Une initiative qui confirme l’engagement d’Algérie Poste et Djezzy envers la jeunesse algérienne.

Un engagement fort envers la jeunesse algérienne !

Algérie Poste et Djezzy, à travers ce partenariat, réitèrent leur dévouement pour la jeunesse algérienne.

Ils proposent des solutions innovantes et accessibles, répondant aux besoins spécifiques de cette catégorie de clients et aux exigences de l’ère numérique.

Les nouveaux bacheliers sont invités à se rapprocher des bureaux et agences d’Algérie Poste et Djezzy pour bénéficier de cette offre exceptionnelle. Une occasion unique de profiter des avantages de la carte STUDENT CAMPUCE et de s’inscrire dans une dynamique d’inclusion financière et numérique.