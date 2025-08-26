Algérie Poste : Nouveau seuil de 100 DA pour les transactions BaridPay, ce qu’il faut savoir

L’Algérie Poste a récemment annoncé une modification majeure concernant les transactions BaridPay. Désormais, le seuil minimum pour effectuer des opérations est fixé à 100 DA. Cette décision suscite de nombreuses interrogations parmi les utilisateurs du service.

Quels sont les impacts de ce changement ? Comment cela affectera-t-il vos transactions quotidiennes ? Cet article se propose de répondre à ces questions et de vous fournir toutes les informations nécessaires pour comprendre cette nouvelle mesure mise en place par l’Algérie Poste.

Restez connectés pour découvrir tous les détails sur ce nouveau seuil de transaction BaridPay.

Algérie Poste fixe le seuil minimal des transactions via BaridPay à 100 dinars

Algérie Poste a récemment dévoilé que le montant minimum pour les transactions effectuées par le biais de son service BaridPay est désormais de 100 dinars. Accessible via l’application mobile BaridiMob, BaridPay offre aux utilisateurs la possibilité de régler leurs achats en scannant simplement un QR code.

Ce système innovant permet un transfert direct d’argent du compte du client vers celui du commerçant, sans nécessité de carte bancaire ou d’espèces. Le client n’a qu’à scanner le code affiché dans le magasin avec l’application BaridiMob.

Cette annonce a été faite sur une plateforme sociale, soulignant l’engagement d’Algérie Poste à faciliter les transactions financières pour ses clients.

Comment fonctionne le système de paiement BaridPay ?

Le fonctionnement de BaridPay est simple et efficace. Le client utilise l’application mobile BaridiMob pour scanner un QR code affiché par le commerçant. Ce code, qui peut être statique avec un montant prédéfini ou dynamique où le client entre lui-même le montant, permet de transférer directement les fonds du compte du client vers celui du commerçant.

Pour accepter ce mode de paiement, le commerçant doit posséder un compte CCP commercial et un numéro de téléphone mobile actif pour recevoir les notifications de transaction.

Une fois la transaction validée, le commerçant reçoit un code de confirmation par SMS à saisir pour finaliser l’opération, tandis que le client reçoit une notification sur son téléphone.

Les options de QR code et la validation des transactions

Le QR code utilisé dans le système BaridPay peut être de deux types : statique ou dynamique. Dans le premier cas, le montant est prédéfini par le commerçant, ce qui signifie que le client n’a rien à entrer. Par contre, avec un QR code dynamique, c’est au client d’indiquer le montant de son achat.

Pour valider une transaction, surtout dans le cas d’un code dynamique, le client doit entrer le montant à payer avant de confirmer la transaction. Le commerçant reçoit alors un code de confirmation par SMS qu’il doit saisir pour finaliser l’opération. Une notification apparaît sur le téléphone du client et le commerçant reçoit simultanément un message confirmant le versement.