Algérie Poste se prépare à une révolution, le paiement électronique en ligne de mire

Algérie poste : un plan de transformation ambitieux en vue

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a dévoilé un projet audacieux pour révolutionner Algérie Poste.

Ce plan vise principalement à améliorer et moderniser les services offerts par l’entreprise. Il entend également renforcer le rôle d’Algérie Poste dans l’expansion du paiement électronique.

En outre, ce plan prévoit une diversification des moyens utilisés par l’entreprise et un soutien accru au commerce électronique.

Ces transformations profondes sont attendues dans les prochains mois et promettent de propulser Algérie Poste vers une nouvelle ère de digitalisation et d’efficacité.

Valorisation des ressources humaines : une priorité

Le ministre a souligné l’importance de la valorisation des ressources humaines dans ce processus de transformation.

Des mesures concrètes ont été prises pour créer un environnement de travail motivant. Parmi elles, l’octroi d’augmentations salariales et la valorisation de certaines primes.

La reclassification des bureaux de poste et le renforcement des ressources humaines sont également au cœur de ce plan.

Un système expérimental a été lancé permettant aux travailleurs de bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires tout en garantissant la continuité du service six jours par semaine.

Renforcement du parc de guichets automatiques

Dans le cadre de ce plan ambitieux, Algérie Poste a déjà mis en place 600 nouveaux guichets automatiques de banque (GAB) au premier trimestre de l’année en cours.

Cette mesure vise à faciliter les transactions financières pour les clients et à soutenir le développement du commerce électronique.

En outre, 300 autres appareils seront installés prochainement. Ce renforcement massif du parc de GAB s’inscrit dans la volonté d’Algérie Poste de moderniser ses services et de répondre aux besoins croissants de sa clientèle en matière de services bancaires automatisés.