Algérie : quelles sont les mesures prises pour améliorer la production et l’importation de blé en 2023 ?

Le ministre algérien de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni ainsi que le président du Conseil de l’Union européenne, Emmanuel Macron ont fait des annonces quant à la nécessité d’une stratégie afin que l’Algérie puisse s’adapter aux changements actuels et futurs sur le marché mondial des céréales.

Il est donc impératif de mettre en place une stratégie de production et d’importation de blé jusqu’à l’année 2023 afin de répondre aux exigences nationales et aux enjeux internationaux. Pour ce faire, il sera nécessaire de comprendre les facteurs qui affectent la production et l’importation de blé en Algérie, d’examiner l’impact économique potentiel des mesures proposées et de définir des objectifs clairs et concrets à court et à long terme.

Comprendre les facteurs qui influencent la production et l’importation de blé en Algérie

Avant de pouvoir mettre en œuvre une stratégie efficace pour la production et l’importation de blé en Algérie, il est important de comprendre les principaux facteurs qui influencent le marché. La première considération est le contexte international actuel. La guerre entre l’Ukraine et la Russie a eu un impact majeur sur le marché mondial des céréales, l’Ukraine produisant 67 millions de tonnes par an et la Russie en produisant 304 millions.

Cette situation peut limiter les exportations de céréales vers l’Algérie et ainsi créer une demande plus forte dans le pays. De plus, la sécheresse qui a frappé l’Afrique du Nord en 2021 a également eu un impact négatif sur la production algérienne. En moyenne, l’Algérie produit 4,92 millions de tonnes de céréales par an, dont 3,3 millions de tonnes de blé. Mais cette baisse de production peut être compensée par une augmentation des importations.

🧑🏿‍💼 Selon les prévisions du FAS USDA, la production de blé en Algérie est de 3,3 millions de tonnes en 2022/23 et la production d’orge est de 1,2 million de tonnes. Les importations d’orge atteindront 772 000 tonnes pic.twitter.com/j4kXjV7XRO — Les agriculteurs d’afrique (@les2AA) February 9, 2023

Évaluer l’impact économique potentiel des mesures proposées pour 2023

Lorsque des mesures spécifiques sont proposées pour la production et l’importation de blé, il est important de prendre en compte l’impact économique potentiel qu’elles auraient sur le secteur. Par exemple, le plan FARM, annoncé par Emmanuel Macron et visant à lutter contre l’insécurité alimentaire mondiale, vise à augmenter les exportations de céréales depuis les principaux pays producteurs, à veiller à ce que les exportations ne soient pas restreintes et à renforcer les investissements agricoles durables pour que tous les pays puissent atteindre leur autonomie alimentaire.

Ces mesures auraient un impact positif sur le secteur agricole algérien car elles permettraient de satisfaire la demande croissante en céréales. Une autre manière dont la proposition d’Emmanuel Macron pourrait bénéficier au secteur agricole algérien est la possibilité de transférer des technologies et des savoir-faire liés à l’agriculture durable. Cela encouragerait l’utilisation d’outils et de techniques plus efficaces qui pourraient garantir une production plus importante et plus durable.

Établir des objectifs à court et à long terme pour 2023

Une fois que l’on aura compris les facteurs qui influencent le marché et que l’on aura évalué l’impact économique potentiel de différentes mesures, il sera alors possible de mettre en place des objectifs clairs et concrets à court et à long terme pour la production et l’importation de blé en Algérie. Les objectifs à court terme devraient se concentrer sur la capacité à fournir suffisamment de céréales pour répondre à la demande et à améliorer l’efficacité de la production grâce à l’utilisation de technologies modernes et durables. Les objectifs à long terme devraient se focaliser sur la promotion de l’autosuffisance alimentaire et l’accroissement de la compétitivité internationale du pays.

En conclusion, il est essentiel que l’Algérie mette en place une stratégie efficace pour la production et l’importation de blé d’ici fin 2023. L’analyse des facteurs qui influencent le marché et l’évaluation de l’impact économique potentiel des mesures proposées sont essentielles pour atteindre cet objectif. Enfin, des objectifs clairs et à court et à long terme doivent être mis en place pour mesurer et assurer le succès de la stratégie.

