Algérie : Renault sommé de restructurer son plan d’action, les détails surprenants

L’industrie automobile algérienne est en pleine effervescence. Renault, le géant français de l’automobile, se trouve au cœur d’une situation complexe. Le gouvernement algérien lui a récemment demandé de revoir son plan d’action dans le pays. Cette décision, qui pourrait sembler anodine à première vue, cache en réalité des détails surprenants que nous allons vous dévoiler. Préparez-vous à plonger dans les arcanes de la stratégie industrielle et politique de Renault en Algérie.

Restez avec nous pour découvrir comment cette situation pourrait redessiner le paysage automobile du pays.

L’usine Renault en Algérie : une fermeture controversée

En 2014, l’usine Renault d’Oued Tlelat, près d’Oran, symbolisait le renouveau de l’industrie automobile algérienne. Cependant, en 2020, elle a fermé ses portes suite à l’instauration de nouvelles règles pour la construction automobile par le gouvernement algérien.

Malgré plusieurs tentatives de reprise de production, Renault se heurte à un refus des autorités, lié notamment au taux d’intégration des voitures produites localement. Cette situation soulève des questions sur l’avenir de l’industrie automobile en Algérie et le rôle que les constructeurs étrangers peuvent y jouer.

Le défi de Renault face aux nouvelles réglementations algériennes

En novembre 2022, l’Algérie a adopté une nouvelle réglementation exigeant des constructeurs automobiles un taux d’intégration de 30% après cinq ans d’activité. Cette mesure a créé des tensions entre Renault et les autorités algériennes. En effet, malgré son engagement en 2014 à atteindre ce taux, l’ancien ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, a révélé que Renault Algérie n’avait pas dépassé un taux d’intégration de 5% en 2019.

Ce désaccord sur le taux d’intégration est l’un des principaux obstacles à la reprise de la production de l’usine Renault d’Oued Tlelat.

Renault persiste en Algérie malgré les refus

Malgré un avis défavorable reçu en février dernier suite à une nouvelle demande d’agrément, Renault ne compte pas abandonner le marché algérien. C’est ce qu’affirme Michel Bisac, président de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, soulignant que ce refus n’est pas définitif.

Renault travaille actuellement à lever les réserves soulevées par le gouvernement algérien pour obtenir l’autorisation de relancer sa production. Parallèlement, le groupe Stellantis a réussi à obtenir un agrément pour ses marques Fiat et Opel, inaugurant une usine de montage à Tafraoui près d’Oran, mettant ainsi en lumière les difficultés rencontrées par Renault.