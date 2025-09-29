Algérie : Révélations choc sur le prix des billets d’avion, ce que vous devez savoir

L’Algérie, pays aux multiples facettes, est une destination prisée par de nombreux voyageurs. Cependant, le coût des billets d’avion pour s’y rendre suscite bien des interrogations. Des révélations surprenantes ont récemment été mises en lumière concernant les tarifs pratiqués.

Quels sont les facteurs qui influencent ces prix ? Comment expliquer les variations constatées ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article. Préparez-vous à découvrir des informations inédites qui pourraient bien changer votre perception du voyage en Algérie. Restez connectés, vous êtes sur le point de découvrir ce que vous devez absolument savoir sur le prix des billets d’avion pour l’Algérie.

Abdelouahab Yagoubi dénonce les tarifs exorbitants des billets d’avion en Algérie

Abdelouahab Yagoubi, élu représentant de la diaspora algérienne, a récemment mis en lumière l’injustice des prix des billets d’avion en Algérie. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre et au ministre des Transports, il souligne le gouffre entre le coût réel des vols et les tarifs imposés aux passagers, notamment ceux résidant à l’étranger.

Selon lui, le coût opérationnel pour les compagnies aériennes, comme Air Algérie, est nettement inférieur à ce qui est facturé aux voyageurs. Il illustre son propos avec un vol Paris-Alger, d’une durée approximative de deux heures, dont le coût pour la compagnie ne dépasse pas 12’000 dollars, soit environ 70 euros par billet. Pourtant, les passagers peuvent payer jusqu’à 1000 euros pour un aller-retour.

Yagoubi critique la qualité des services aériens et les lenteurs administratives en Algérie

En plus de dénoncer le coût excessif des billets d’avion, Abdelouahab Yagoubi pointe du doigt la qualité médiocre des services à bord des avions et dans les aéroports algériens. Il déplore également la lenteur des procédures d’embarquement et de débarquement, ainsi que les annulations ou modifications de vols sans compensation adéquate.

✈️ Le député de l’APN, Abdelouahab Yagoubi, dénonce des marges excessives d’Air Algérie sur les vols France-Algérie, faisant « du chantage » envers les algériens 🇩🇿. Il ajoute qu’un tel billet coûte 70€ (charges + taxes) à Air Algérie, qui le revend jusqu’à plus de 700€, soit un… pic.twitter.com/1b6L14UtV4 — UA. (@UnionAlgerienne) April 13, 2024

Selon lui, ces problèmes récurrents nuisent à l’expérience de voyage des citoyens algériens, notamment ceux vivant à l’étranger. Yagoubi souligne aussi un manque de communication avec les passagers et des conditions de service insatisfaisantes. Il appelle à des mesures urgentes pour améliorer la situation du transport aérien en Algérie.

Yagoubi appelle à des actions concrètes pour améliorer le transport aérien et maritime en Algérie

Dans sa lettre ouverte, Abdelouahab Yagoubi insiste sur la nécessité d’actions urgentes pour réduire les tarifs des billets d’avion et améliorer la qualité des services de transport aérien et maritime.

Il rappelle l’importance cruciale de la diaspora algérienne pour les compagnies nationales comme Air Algérie et Algérie Ferries, qui dépendent largement de leur soutien financier. Yagoubi souligne également que ces problèmes ont fait l’objet de questions parlementaires depuis plusieurs années sans recevoir de réponse satisfaisante du gouvernement.

Il évoque des initiatives telles que la création de commissions d’enquête et des demandes de clarification sur les enquêtes ministérielles annoncées, mais qui n’ont pas abouti à des solutions tangibles.