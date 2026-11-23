Le commerce entre l’Algérie et le Royaume-Uni a atteint 2,9 milliards de livres sterling sur les douze mois clos fin juin 2026, en hausse de 12,8 %.

Le ministère britannique du Commerce l’indique dans sa fiche pays publiée le 6 novembre. Sur dix ans de données, seule l’année 2018 avait porté les échanges à ce volume.

De 1 à 2,9 milliards de livres en six ans

La série annuelle jointe à la fiche permet de situer ce montant. Les échanges bilatéraux partaient de 1,4 milliard de livres en 2016 et ont touché 2,9 milliards en 2018, puis 2,8 milliards en 2019. L’année 2020 les a ramenés à 1 milliard. La remontée s’est faite par paliers : 1,6 milliard en 2021, 2,4 en 2022, 2,6 en 2023 et 2,3 en 2024.

L’année civile 2025 s’est close sur 2,8 milliards, soit 24,3 % de plus qu’en 2024. Les douze mois arrêtés à fin juin 2026 y ajoutent 334 millions de livres sur un an glissant. Les marchandises pèsent 84 % du total, soit 2,5 milliards, et les services 469 millions.

Côté britannique, l’Algérie se classe 62e partenaire commercial du pays, 49e fournisseur et 75e client. Tous les montants sont en prix courants, sans correction de l’inflation ni du taux de change. Londres annonce la prochaine mise à jour de ces données pour le 21 décembre.

Brut, raffiné et gaz : 91 % des achats britanniques

Le Royaume-Uni a acheté pour 2,1 milliards de livres de biens et services algériens, en progression de 12 %. Trois produits forment 91 % des marchandises : le pétrole brut (861,4 millions, en recul de 17,1 %), les produits raffinés (558,6 millions, plus du double de l’an dernier) et le gaz (302,5 millions, +33,4 %).

Derrière, les engrais transformés atteignent 82,3 millions (+77,4 %) et les ouvrages en matières minérales 34,9 millions, un poste presque doublé. Ces deux lignes relèvent des exportations algériennes hors hydrocarbures. L’administration fiscale britannique précise la destination de ces livraisons pour 2025. Le Nord-Ouest de l’Angleterre en reçoit 45 %, soit 746 millions de livres.

Viennent ensuite Londres (353 millions), le Yorkshire-Humber (214 millions) et l’Écosse (203 millions). Une centaine d’entreprises britanniques ont importé des marchandises algériennes l’an dernier. Le solde reste favorable à l’Algérie, à 1,3 milliard de livres contre 1,2 milliard un an plus tôt.

Environ 600 entreprises britanniques exportent vers l’Algérie

Dans l’autre sens, les ventes britanniques ont atteint 836 millions de livres, en hausse de 14,7 %. Les marchandises y comptent pour 587 millions et progressent de près de 30 %, quand les services reculent de 9,8 %, à 249 millions.

Deux postes d’équipement ont plus que doublé et mènent désormais le classement : les véhicules routiers autres que les voitures (137,1 millions de livres) et les générateurs de puissance mécanique (109,7 millions). Les boissons et le tabac suivent, à 105,3 millions, en baisse de 29,9 %. Les médicaments perdent 26,4 %, à 34,1 millions, tandis que les instruments scientifiques gagnent 43,7 %, à 19,9 millions.

Environ 600 entreprises britanniques ont expédié des biens vers l’Algérie en 2025. Un quart de ces ventes part du Nord-Ouest. Le Royaume-Uni détient 1,5 % des importations algériennes, 3,3 % pour les seuls services. Leur ventilation par type de prestation n’est pas disponible auprès des sources britanniques.

Sources