Algérie : Stratégies innovantes pour récupérer les fonds détournés, un tournant décisif

L’Algérie est à un tournant décisif dans sa lutte contre la corruption. Des stratégies innovantes sont mises en place pour récupérer les fonds détournés et redonner confiance aux citoyens. Cet article se propose d’explorer ces nouvelles approches, leurs implications et leur efficacité potentielle. En cette année 2025, l’Algérie semble déterminée à tourner la page de la corruption et à instaurer une nouvelle ère de transparence et de responsabilité.

Restez avec nous pour découvrir comment le pays du Maghreb compte réaliser cet exploit.

Le nouveau code de procédure pénale algérien : une solution innovante pour les crimes économiques

L’Algérie est sur le point d’adopter un nouveau code de procédure pénale, qui introduit des alternatives aux poursuites pénales pour certains crimes économiques. Cette réforme juridique majeure vise principalement à faciliter la récupération des fonds publics détournés. Depuis 2019, de nombreux procès ont été intentés contre d’anciens hauts responsables et hommes d’affaires pour corruption et détournement de fonds publics.

Toutefois, malgré des peines de prison sévères, seule une fraction des sommes détournées a été récupérée par l’État. Le nouveau code de procédure pénale propose donc des solutions innovantes pour remédier à cette situation.

Des mesures législatives pour une restitution efficace des fonds détournés

Le projet de loi, présenté par le ministre de la Justice Lotfi Boudjemaa, propose plusieurs dispositions visant à faciliter la restitution des fonds détournés. Parmi celles-ci, le report des poursuites en échange de la restitution des fonds et biens détournés, ainsi que le renforcement de la médiation comme alternative aux poursuites pénales.

Le texte prévoit également un renforcement des prérogatives du parquet général. Une autre mesure notable est la régulation de la gestion des biens saisis, permettant leur règlement avant une décision définitive. Cette initiative vise à éviter une conservation prolongée de ces biens et à accélérer leur restitution à l’État.

Création d’une agence nationale pour la gestion des fonds gelés, saisis ou confisqués

Le projet de loi prévoit également la création d’une agence nationale dédiée à la gestion des fonds gelés, saisis ou confisqués. Cette institution comblera le vide institutionnel en matière de gestion des revenus criminels et facilitera la récupération des biens détournés à l’étranger. Par ailleurs, le texte législatif propose une série de réformes visant à protéger les responsables locaux, améliorer la gestion des affaires pénales, numériser et simplifier les procédures.

Il envisage aussi une révision du système de comparution immédiate et une généralisation du système d’ordonnance pénale pour toutes les infractions, renforçant ainsi les droits et libertés des individus.