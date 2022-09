Algérie Télécom annonce une réduction drastique pour un abonnement à Idoom Fibre – voici les détails.

Algérie Télécom, l’opérateur public, offre de nombreuses formules d’abonnement différentes pour son service internet haut débit Idoom Fibre. Différentes formules offrent diverses quantités de mégaoctets et sont suivies de services supplémentaires gratuits. Ce lundi, Algérie Télécom a annoncé l’existence d’une réduction drastique pour un abonnement à Idoom Fibre. Voir les détails dans cet article.

Informations sur la réduction drastique pour un abonnement à Idoom Fibre

Algérie Télécom a notifié par un communiqué publié lundi que l’offre d’acquisition de la fibre Idoom commencera le 6 septembre 2022. Au lieu de facturer à 4 500 DA, l’entreprise publique a annoncé que l’offre se terminerait sur 1999 DA . Cela signifie une réduction de plus de 50 % pour un abonnement à Idoom Fibre.

Cette promotion durera 30 jours. Son objectif est d’attirer de nouveaux clients désireux de bénéficier du haut débit en fibre optique et de fidéliser ses clients. Il plaira également aux personnes qui passent de l’offre ADSL d’Idoom au service fibre d’Idoom.

Les participants éligibles pourront s’abonner à l’internet par fibre optique à des prix imbattables. Ils auront la possibilité de choisir entre des vitesses de 15, 20, 50 et 100 mégaoctets par seconde. En plus d’un mois de service gratuit, ils recevront un modem optique et une installation sans frais supplémentaires.

Pourquoi Algérie Télécom fait cette réduction drastique pour un abonnement à Idoom Fibre ?

Cet opérateur public propose cette belle promotion à tous ses clients dans leurs agences commerciales afin de les satisfaire. Algérie Télécom utilise cette promotion pour démontrer la valeur de ses services.

عروض هايلة راهي تستنى فيكم مع إتصالات الجزائر ! لأول مرة و لمدة 30 يوم (ابتداء من 06 سبتمبر)، استفيدوا من تخفيض عند اشتراككم في خدمة Idoom Fibre لأول مرة أو عند انتقالكم من خدمة Idoom ADSL إلى Idoom Fibre مع اختيار عرض 15ميغا أو أكثر من ضمن تدفقات Idoom Fibre pic.twitter.com/zEvRvZMyxy — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) September 5, 2022

En plus de prouver son engagement à répondre aux demandes de ses clients, cette promotion met également en valeur la volonté de l’entreprise à améliorer la connectivité Internet haut débit en Algérie.