Algérie Télécom : découvrez l’offre MOOHTARIF adaptée aux petites entreprises !

Aujourd’hui, Algérie Télécom innove et améliore ses services pour satisfaire au maximum sa clientèle. Dans un souci de développement et de digitalisation, l’établissement public de télécommunications propose l’offre MOOHTARIF dédiée aux petites entreprises. Vous êtes intéressés et vous souhaitez en savoir plus ? On vous en dit plus dans cet article !

L’offre MOOHTARIF : un service d’Algérie Télécom pour les professionnels

Algérie Télécom met à disposition de ses clients professionnels le service MOOHTARIF. Cette prestation est faite particulièrement pour les entreprises, les startups et les professions libérales.

Accessible à tous, le service se décline en plusieurs formules. L’intéressé choisit donc un pack selon ses besoins professionnels. En effet, pour un tarif abordable, il est possible de bénéficier d’un accès Internet à très haut débit, de téléphonie illimitée et de pleins d’autres avantages.

Les différentes formules proposées par l’offre MOOHTARIF

Le pack « MOOHTARIF 10 mégas » est proposé au prix de 1.990 dinars, le « MOOHTARIF 20 mégas » coûte 3.990 dinars, la formule « MOOHTARIF » est à 6.990 dinars et la dernière « MOOHTARIF 100 mégas » vaut 9.990 dinars. Toutes ces formules offrent un service à la hauteur des attentes des abonnés.

Comment bénéficier de l’offre MOOHTARIF ?

Pour bénéficier de l’offre MOOHTARIF, le client intéressé doit d’abord faire une demande en ligne en cliquant ici. Ensuite, il se rapproche par la suite d’une agence commerciale Algérie Télécom. Une fois les formalités administratives achevées, le souscripteur peut enfin tirer profit de tous les avantages de l’offre.

Voilà donc tout ce qu’il faut savoir sur le service MOOHTARIF d’Algérie Télécom. Si vous êtes une petite entreprise, une startup ou une profession libérale, vous pouvez y souscrire. Vous bénéficierez d’un accès Internet à très haut débit, de téléphonie illimitée et de pleins d’autres avantages. Alors n’attendez plus et faites votre demande en ligne !