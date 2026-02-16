Algérie Télécom déploie un plan d’urgence pour booster la 4G dans de nombreuses régions, une avancée majeure pour les utilisateurs

Algérie Télécom déploie un plan exceptionnel pour booster son réseau 4G. Ce projet, inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures techniques, vise à améliorer la qualité des services et soutenir le développement économique du pays.

Avec l’installation de 345 nouvelles stations de base 4G, l’opérateur entend renforcer la couverture dans les zones à forte densité démographique et éloignées, répondant ainsi à la demande croissante en services numériques.

Un plan exceptionnel pour renforcer la 4G en Algérie

Algérie Télécom, l’entreprise nationale de télécommunications, a initié un plan d’envergure visant à améliorer et renforcer le réseau 4G dans plusieurs régions du pays.

في إطار التزامنا المستمر بتحسين جودة خدماتنا، باشرت فرقنا التقنية في تنفيذ مخطط استثنائي لتدعيم شبكة الجيل الرابع (4G LTE) عبر العديد من ولايات التراب الوطني. يمكنكم الإطلاع على تفاصيل هذا البيان عبر موقعنا :https://t.co/AL4KTqTCSO

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures techniques de l’entreprise.

Ce programme ambitieux est motivé par l’engagement continu d’Algérie Télécom à améliorer la qualité de ses services, soutenir le développement économique et favoriser la transformation numérique en Algérie. Il prévoit notamment l’installation de nombreuses stations de base 4G à travers le pays.

Amélioration des services et soutien au développement économique

L’objectif principal de ce déploiement massif est d’améliorer la qualité des services offerts par Algérie Télécom.

En effet, l’entreprise vise à fournir une connexion 4G plus stable et rapide, répondant ainsi aux besoins croissants et diversifiés de ses clients en matière de services numériques.

Une amélioration significative pour les utilisateurs

Cette initiative vise à renforcer le réseau dans les zones densément peuplées, assurant ainsi des débits élevés et une utilisation plus stable et rapide.

Cela permettra également de consolider la couverture 4G dans les régions éloignées, répondant ainsi aux besoins de tous les utilisateurs.

De plus, les nouvelles stations de base, équipées des technologies les plus récentes, seront en mesure de répondre à la demande croissante et variée des clients en matière de services numériques. Cette modernisation est un pas de plus vers une Algérie numérique.