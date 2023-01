Algérie Télécom lance « My Idoom » : une nouvelle application qui va vous faciliter la vie

La compagnie nationale de téléphonie mobile et télécommunication sort une nouvelle annonce. Algérie Télécom n’a pas autant fait parler d’elle que ces derniers mois. En effet, quelques mois avant la fin d’année la compagnie nationale a multiplié les annonces.

Entre de nouvelles offres promotionnelles et de nouvelles technologies, l’unique compagnie de télécommunication du pays ne dort pas sur ses acquis. Toujours au trimestre dernier, elle avait aussi publié l’ouverture d’une plateforme d’éducation en ligne.

Après la baisse des prix des forfaits internet et de l’apparition de nouveaux, la société avait dévoilé une mise à jour de leur site web pour faciliter la navigation de ses utilisateurs. C’est toujours dans la même lignée que Algérie Télécom fait la première annonce de cette année. Le lancement d’une application mobile de la compagnie sur tous les Smartphones.

Algérie Télécom has announced the launch of its new "My Idoom" application. It offers the possibility of accessing several online services, such as the customer area, electronic payment, "Idoomly" emergency top-up and several other services. https://t.co/gPmXAg26pG

