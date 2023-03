Algérie Télécom – Lancement d’une offre intéressante sur les paiements en ligne

Algérie Télécom a annoncé le lancement d’une toute nouvelle application mobile My Idoom permettant aux clients de réaliser des paiements en ligne. Gratuitement accessible à travers Google Play, App Store et Huawei AppGallery, cette application s’avère être un moyen pratique et efficace de payer en ligne, en plus de fournir plusieurs services supplémentaires.

Les avantages de l’application My Idoom pour les utilisateurs

Ce dimanche, Algérie Télécom ouvrait ses portes à la possibilité de paiements électroniques pour ses clients. Avec cette nouvelle application, il devient possible d’accéder à plusieurs services en ligne, incluant :

L’accès à votre espace client

L’accès à votre espace client Le rechargement de secours Idoomly

Le rechargement de secours Idoomly La visite de l’agence virtuelle d’Algérie Télécom

La visite de l’agence virtuelle d’Algérie Télécom Augmentation du débit Internet

Augmentation du débit Internet Consultation et suivi des consommations téléphoniques

Consultation et suivi des consommations téléphoniques Consultation des factures impayées

Consultation des factures impayées Consultation de l’historique de paiement

Avec cette nouvelle application, Algérie Télécom promet de simplifier grandement les processus de paiement pour ses clients, et leur donner accès à des services supplémentaires.

My Idoom offre un service fiable et sûr

Pour assurer que les transactions effectuées par le biais de My Idoom restent complètement sûres et sécurisées, Algérie Télécom met en place des mesures spéciales pour garantir la confidentialité des informations. Ces dispositions comprennent le cryptage des données, la validation de 2 facteurs (2FA) et une authentification biométrique qui protègent les comptes et autres informations sensibles des utilisateurs contre toute forme de fraude et de piratage informatique.

En outre, l’application est accompagnée d’un service client 24/7 pour aider les usagers concernant toutes questions ou requêtes qu’ils peuvent avoir au sujet de l’utilisation de la plateforme. De plus, un système de notification instantanée est mis en place afin de garder les clients informés de l’état de leurs paiements et de leurs commandes.

خلص فواتيرك الهاتفية و روشارجي اشتراك الأنترنت بالدفع الإلكتروني 💳 بكل أريحية و اتحصل على Bonus 🎁 أيام أنترنت إضافية أو أحجام أنترنت 4G إضافية 😃 📌معلومات أكثر حول العرض و تفاصيل الاستفادة منه عبر موقعنا : https://t.co/bhp9csiIC6 pic.twitter.com/WBTrYbokoy — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) March 15, 2023

Une tarification abordable adaptée à tous les budgets

Algérie Télécom propose trois packages différents d’offres pour sa gamme Idoom Fibre Gamer : High Speed, Fast Speed et Light Speed. La première offre est proposée à 2799DA/mois et permet un Download de 20 Megabits par seconde et un Upload de 10 Mbps. Pour 3399 DA/mois, l’offre Fast Speed propose un Download de 50 Mbps et un Upload de 25 Mbps. Enfin, l’offre Light Speed est proposée à 4599 DA/mois avec un Download de 100 Mbps et un Upload de 60 Mbps.

Chaque package est conçu pour être abordable et adaptable à tous les types de budget, et offre une très bonne valeur pour l’argent. Les clients peuvent choisir l’offre la mieux adaptée à leurs besoins et leurs moyens, et profiter des avantages de l’application My Idoom sans conditions.

Grâce à la nouvelle application mobile My Idoom, Algérie Télécom a ouvert la voie à des paiements en ligne plus faciles et sûrs pour ses clients. Avec son interface simple et intuitive, l’application permet aux utilisateurs de s’acquitter rapidement et en toute sécurité des services proposés par Algérie Télécom. Les tarifs abordables des packages Idoom Fibre Gamer, couplés à un service client à la hauteur, rendent cette nouvelle offre encore plus attrayante, en particulier pour les jeunes joueurs et amateurs de technologies.

Sources