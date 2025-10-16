Algérie Télécom s’excuse après une panne Internet majeure et assure travailler sans relâche pour rétablir la connexion

Depuis plusieurs heures, de nombreux utilisateurs font face à une connexion Internet particulièrement lente et instable sur le réseau d’Algérie Télécom. Cette situation suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les abonnés, qui cherchent à comprendre l’origine de ces perturbations inhabituelles.

Mon travail dépend entièrement d’Internet. Ce matin, il m’a fallu près de 20 minutes pour simplement envoyer un fichier. Ryma, 32 ans, graphiste indépendante

Face à l’ampleur du phénomène, l’opérateur a rapidement pris la parole pour apporter des précisions et rassurer sa clientèle. Retour sur les éléments clés à connaître concernant cet incident technique majeur et les mesures prises pour un retour à la normale.

Origine et nature de la panne Internet chez Algérie Télécom

Depuis plusieurs heures, les abonnés d’Algérie Télécom subissent d’importantes perturbations de leur connexion Internet, caractérisées par un ralentissement généralisé du service.

Selon les précisions de l’opérateur, l’incident trouve son origine chez un fournisseur international basé dans le sud-ouest de l’Europe, dont un problème technique a impacté la qualité du réseau en Algérie. Cette panne, indépendante de la volonté d’Algérie Télécom, a suscité de nombreuses réactions parmi les usagers.

L’entreprise a immédiatement mobilisé ses équipes tech niques et collabore activement avec ses partenaires internationaux afin de rétablir la situation dans les plus brefs délais, tout en assurant un suivi régulier de l’évolution de la situation.

Réaction et communication officielle d’Algérie Télécom

Face à l’inquiétude croissante de ses clients, Algérie Télécom a rapidement pris la parole pour clarifier la situation. Dans un communiqué officiel, l’opérateur a présenté ses excuses pour les désagréments subis, tout en soulignant que la panne relevait d’un incident externe, échappant à son contrôle direct.

J’ai tout de suite cherché des infos fiables. Le communiqué m’a rassurée, au moins je sais que ce n’est pas un problème de mon installation. Zahia, 28 ans, étudiante

L’entreprise a réaffirmé son engagement à mobiliser l’ensemble de ses équipes techniques et à collaborer étroitement avec ses partenaires internationaux pour un rétablissement rapide du service.



Par ailleurs, Algérie Télécom s’est engagée à informer régulièrement ses abonnés de l’évolution de la situation via ses canaux officiels, témoignant ainsi de sa volonté de transparence et de proximité avec sa clientèle.

Mobilisation des équipes techniques et coordination internationale

Pour faire face à cette panne d’envergure, Algérie Télécom a déployé en urgence l’ensemble de ses équipes techniques, mobilisées 24h/24 afin d’identifier et de résoudre le dysfonctionnement.

Nous travaillons jour et nuit pour rétablir le service au plus vite. L’objectif est de tout stabiliser d’ici la fin de la journée. Rafik, 39 ans, technicien réseau

L’opérateur public a également intensifié sa coopération avec les fournisseurs internationaux impliqués, notamment pour accélérer les diagnostics et la mise en œuvre de solutions correctives.

Cette coordination transfrontalière vise à minimiser la durée de l’interruption et à garantir un retour progressif à la normale. Par ailleurs, Algérie Télécom assure un suivi continu de la situation et promet de tenir ses clients informés de chaque avancée, soulignant ainsi son engagement envers la qualité et la fiabilité de ses services Internet.