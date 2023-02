Algérie Télécom vous fait bénéficier de promotions incroyables !

Algérie Télécom, l’opérateur public algérien, a récemment annoncé une nouvelle promotion intitulée « Idoom Days » pour les clients qui souhaitent souscrire à son offre d’internet très haut débit FTTH. Ainsi, à compter de jeudi et pendant tout le mois, les nouveaux clients éligibles à cette technologie auront la possibilité d’acquérir le Pack Idoom Fibre sans payer le moindre centime. Cette promotion est disponible pour les débits allant de 15 Méga à 300 Méga.

Par ailleurs, afin de faciliter l’adhésion des clients, Algérie Telecom offre le modem optique, l’installation et même 15 jours de connexion gratuite. Afin de toucher le plus grand nombre, des agences commerciales seront ouvertes dans toutes les wilayas du pays durant la période « Idoom Days ».

اتصالات الجزائر تسهلك لحساب

📣عرض هبـــــــــــــــال ابتداءا من 16 فيفري اشتركوا في عرض Idoom Fibre و اختاروا إما تدفق 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا، 100 ميغا، 200 ميغا أو 300 ميغا واستفادوا من جهاز مودم ألياف بصرية ➕ 15 يوم أنترنت مجاني ودون دفع مصاريف الربط 🎁 pic.twitter.com/QN3jbkorA5 — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 15, 2023

Un demi-million de clients en 2022 : un record pour Algérie Télécom

Le 10 Janvier 2023, Algérie Télécom a atteint un nouveau record puisqu’il compte, à ce jour, plus de demi-million de clients raccordés à son service d’internet très haut débit Idoom Fibre. La cadence du déploiement FTTH a été accélérée au cours de l’année 2022, permettant à l’opérateur public de satisfaire le besoin croissant en matière de connexion très haut débit pour l’ensemble des citoyens algériens.

Pour marquer cet exploit, Algérie Télécom a rendu visite, ce mardi 10 janvier 2023, au demi millionième client FTTH. Pour montrer sa gratitude, l’opérateur a offert, à titre symbolique, une année d’internet gratuit et illimité à IDOOM Fibre d’un débit de 300 Méga.

هذا العرض صالح لمدة 30 يوما ابتداء من اليوم

المزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني: https://t.co/lLuueRYZ1s — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 17, 2023



Afin que chacun bénéficie pleinement des avantages que procurent le très haut débit, Algérie Télécom s’engage à travailler encore plus intensément pour répondre aux attentes des citoyens algériens. Cela se traduit notamment par :

La mise en place de nouvelles infrastructures,

La mise en place de nouvelles infrastructures, L’accroissement des capacités de connectivité,

L'accroissement des capacités de connectivité,

L'habilitation à distance des clients,

La modernisation des réseaux,

De plus, pour informer ses clients et les protéger du phishing et autres fraudes sur internet, Algérie Télécom met à disposition, sur son site web www.at.dz une rubrique « Sécurité & Confidentialité » qui les renseigne sur les bonnes pratiques à adopter.

En résumé, grâce à ces efforts considérables, Algérie Télécom propose aujourd’hui un service d’internet très haut débit performant, accessible à tous, et garantit la confidentialité des données personnelles. En effet, le demi-million de clients servis en 2022 montre bien la tendance positive que suit le secteur de la connectivité numérique en Algérie.

