Algérie : Tentative d’évasion avec 13.000€ dissimulés dans sa voiture vers l’Espagne

L’Algérie est le théâtre d’une affaire qui fait grand bruit. Un individu a tenté de quitter le pays avec une somme colossale de 13.000€ dissimulée dans sa voiture, en direction de l’Espagne. Cette tentative d’évasion fiscale audacieuse soulève de nombreuses questions sur les méthodes employées pour contourner les contrôles douaniers et les lois en vigueur. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette affaire intrigante, les conséquences pour l’individu impliqué et les répercussions potentielles sur la législation algérienne.

Restez avec nous pour découvrir cette histoire fascinante.

Tentative de sortie illégale de devises en Espagne : une passagère arrêtée avec 13.000 euros non déclarés

Une tentative de sortie illégale de devises a été déjouée par les douaniers algériens au port de Ghazaouet, situé à l’extrême ouest du pays. Une passagère se dirigeant vers l’Espagne a été surprise avec une somme de 13.000 euros non déclarés dissimulés dans son véhicule. La découverte a eu lieu lors d’un contrôle routinier effectué par les agents des douanes.

En Algérie, la réglementation est stricte concernant l’entrée et la sortie des devises : tout montant égal ou supérieur à 1.000 euros doit être déclaré par les voyageurs algériens, résidents ou non, et le seuil est fixé à 5.000 euros pour les voyageurs étrangers. Malgré la simplicité et la gratuité de cette déclaration, certains tentent de contourner la loi, risquant ainsi la saisie de leur argent par la douane.

Réglementation algérienne sur l’entrée et la sortie des devises : une obligation souvent ignorée

Malgré une réglementation claire et stricte en Algérie concernant le mouvement des devises, certains voyageurs choisissent de l’ignorer. Les voyageurs algériens, qu’ils soient résidents ou non, sont tenus de déclarer tout montant en devises égal ou supérieur à 1.000 euros lorsqu’ils entrent ou sortent du territoire national. Pour les voyageurs étrangers, ce seuil est fixé à 5.000 euros.

Cette déclaration est simple et gratuite, mais certains voyageurs tentent néanmoins de dissimuler leurs devises dans leurs bagages pour échapper à la vigilance des douaniers. Ces derniers effectuent régulièrement des saisies de devises non déclarées dans les ports et aéroports internationaux algériens.

Confirmation de la saisie par la Direction générale de la douane algérienne

La Direction générale de la douane algérienne a confirmé, dans un communiqué publié le 4 juin sur sa page Facebook, la saisie des 13.000 euros non déclarés au port de Ghazaouet. Selon le communiqué, cette somme importante a été découverte lors d’un contrôle routinier du véhicule de la passagère en partance pour l’Espagne.

Cette affaire illustre une fois de plus l’efficacité des douaniers algériens dans l’application stricte de la réglementation relative au change et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger. Malgré les tentatives de certains voyageurs de contourner la loi, les douaniers restent vigilants et procèdent régulièrement à des saisies de devises non déclarées.