Algérie Tourisme : où se trouvent les plages les plus pittoresques ?

Pendant la période estivale, sans surprise, les endroits les plus prisés sont les plages. Le comble est de se retrouver dans une plage bondée de touristes. Dans ces situations-là, impossible d’avoir la tranquillité tant espérée pour passer de merveilleuses vacances.

Mais inutile de vous inquiéter, nous allons vous faire découvrir ces plages vierges aux couleurs bleu turquoise, bien à l’abri des touristes en masse.

Algérie, un littoral qui regorge de merveilleuses plages

Long de plus de 1200 km, le littoral algérien ne vous a pas dévoilé toutes ses surprises. Le grand pays dispose en effet d’une multitude de plages encore très peu connues. Loin du voisin de plage maladroit et des va et vient incessants, découvrez ces plages vierges qui vous accorderont le calme dont vous avez besoin.

Voici pour vous une liste non-exhaustive de spot paradisiaque :

Oued Bibi

Cette plage de la commune de Tamalous, dans le Wilaya de Skikda, offre un cadre reposant et sécurisé, avec une vue apaisante de son eau turquoise. Longtemps isolée, la plage est maintenant accessible sur route goudronnée.

Barbadjani

Protégée par une grande falaise, il faut compter sur une traversée en bateau depuis la plage de Sidna Youchaa pour y accéder. Loin des regards, vous aurez le souffle coupé en admirant la grande falaise qui l’entoure. Vous pouvez en plus profiter de la source d’eau douce qui se cache dans les lieux.

Plage El louh

Pas besoin d’aller en Grèce pour avoir une vue imprenable des plages depuis les grands rochers. La plage d’El louh est l’une de celles qui vous font voyager. Taillé par le vent depuis des centaines d’années, le relief de ces rochers abrite une plage paisible avec une atmosphère rafraîchissante.