Algérie : Tremblement de terre de 5,8 à Tébessa, voici les détails surprenants

L’Algérie a récemment été secouée par un tremblement de terre d’une magnitude de 5,8 sur l’échelle de Richter. L’épicentre de ce séisme était situé à Tébessa, une ville située dans le nord-est du pays. Ce phénomène naturel, bien que courant dans cette région du globe, a surpris par certains détails inattendus. Cet article se propose de vous faire découvrir ces éléments surprenants qui ont marqué cet événement sismique.

Séisme de 5,8 à Tébessa : Aucune perte signalée

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,8 a secoué la wilaya de Tébessa, dans le nord-est de l’Algérie, dimanche dernier, selon les informations relayées par Ennahar TV. L’épicentre du séisme a été identifié à 10 kilomètres au sud-est de Negrine par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique.

Une réplique de 4,7 a été ressentie ultérieurement à 26 kilomètres au sud-est de Negrine, précisément à Tébessa. La protection civile algérienne a rassuré la population en affirmant qu’aucune perte n’a été enregistrée suite à ces secousses et que ses équipes continuent leurs opérations de surveillance.

Localisation de l’épicentre et réplique à Tébessa

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique a déterminé que l‘épicentre du séisme se situait à 10 kilomètres au sud-est de Negrine. Par la suite, une réplique d’une magnitude de 4,7 a été perçue à Tébessa, localisée à 26 kilomètres au sud-est de Negrine.

Une réplique est un tremblement de terre secondaire qui suit le séisme principal. Elle se produit généralement dans la même région que le séisme initial et est causée par les ajustements de la croûte terrestre suite à la libération de stress accumulé lors du premier tremblement.

Intervention de la protection civile algérienne

La protection civile algérienne a rapidement réagi suite au séisme, déployant ses équipes pour mener des opérations de reconnaissance et de suivi. Ces mesures ont permis de confirmer qu’aucune perte n’a été enregistrée à la suite du tremblement de terre et de sa réplique.

Les efforts continus de la protection civile ont joué un rôle crucial dans la gestion de cette situation d’urgence, assurant la sécurité de la population locale et minimisant les risques potentiels. Leur intervention rapide et efficace témoigne de leur préparation face à de tels événements.