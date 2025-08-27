Algérie-Tunisie en train : la SNTF dévoile les nouveaux horaires et tarifs pour 2025

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) vient de dévoiler les nouveaux horaires et tarifs pour les liaisons en train entre l’Algérie et la Tunisie. Cette annonce, très attendue par les voyageurs réguliers entre ces deux pays voisins, promet d’apporter des changements significatifs.

Dans cet article, nous allons décortiquer ces nouvelles dispositions et voir comment elles vont impacter votre expérience de voyage.

Restez avec nous pour découvrir toutes les nouveautés que la SNTF a préparées pour vous en 2025.

La SNTF annonce la reprise des liaisons ferroviaires entre l’Algérie et la Tunisie

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a récemment déclaré le retour des services de train internationaux entre l’Algérie et la Tunisie, en précisant les horaires et les tarifs pour les voyages sur la ligne reliant Annaba à Tunis. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de la coopération régionale entre les deux pays, notamment dans le domaine du transport terrestre.

Le service, qui fonctionnera trois fois par semaine, est conçu pour répondre aux besoins des voyageurs touristiques et professionnels, offrant ainsi une alternative viable au transport routier transfrontalier.

Horaires et détails des contrôles frontaliers pour les trains Algérie-Tunisie

Le train international partira de la gare d’Annaba vers Tunis les dimanches, mardis et jeudis à 09h00, avec une arrivée prévue à 18h27. Les retours depuis Tunis sont programmés les lundis, mercredis et vendredis à 08h25, pour arriver à Annaba à 18h20.

Le contrôle frontalier se fait en gare : à Souk Ahras pour l’Algérie et à Ghardimaou pour la Tunisie, afin de faciliter le voyage et éviter les longs arrêts aux postes-frontières traditionnels.

Les billets peuvent être achetés dans les grandes gares algériennes, rendant ce service international accessible à un public plus large.

Prix des billets et réductions pour les enfants à la SNTF

La SNTF propose une tarification abordable pour ce service international. Un aller simple coûte 1900 dinars algériens en première classe et 1640 dinars en seconde classe.

Pour un aller-retour, le tarif est de 3485 dinars en première classe et de 3040 dinars en seconde classe. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, tandis que ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50%.

Cette politique tarifaire vise à favoriser les déplacements familiaux entre l’Algérie et la Tunisie. Les billets peuvent être achetés aux guichets des gares d’Annaba et de Souk Ahras, ainsi que dans les principales gares d’Alger, Oran et Constantine.