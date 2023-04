Algérie – Turquie : une augmentation significative des relations économiques entre les deux pays

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie ont connu une augmentation de 30% en 2022, renforçant davantage les relations économiques entre les deux pays. L’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, a souligné à Alger l’excellence des relations algéro-turques sur les plans politique et économique, ce qui s’est traduit notamment par une nette évolution des volumes des échanges commerciaux qui ont progressé de 30% en 2022 pour atteindre 5,3 milliards de dollars, malgré une période de stagnation du commerce mondial.

Visite du Président algérien en Turquie

Les relations politiques et économiques entre les deux pays progressent de manière excellente, notamment avec la visite du Président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune en Turquie. Cette visite a contribué à renforcer les liens entre les deux nations et à accentuer la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que :

L’énergie

Le tourisme

La construction

Les infrastructures

L’agriculture

Perspectives d’avenir pour les relations algéro-turques

Les perspectives d’avenir pour les relations économiques entre l’Algérie et la Turquie demeurent très positives. L’augmentation des échanges commerciaux en 2022 témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs liens économiques et de diversifier leurs partenariats. Les domaines d’investissement potentiels sont nombreux, tels que :

Le secteur automobile

Les énergies renouvelables

La technologie

L’éducation et la formation professionnelle

Ainsi, l’année 2023 pourrait être marquée par de nouveaux projets de coopération bilatérale et une intensification des relations économiques entre l’Algérie et la Turquie. La hausse de 30% des échanges commerciaux en 2022 n’est qu’un prélude à un développement encore plus important et durable des relations algéro-turques dans les années à venir.

Sources