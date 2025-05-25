Algérie : un consortium ambitieux vise l’exportation record d’un milliard de dollars vers l’UE en 2025

L’Algérie se positionne de plus en plus comme un acteur majeur sur la scène économique internationale. Un consortium algérien, animé par une ambition sans précédent, vise à atteindre l’exportation record d’un milliard de dollars vers l’Union Européenne cette année. Cette initiative pourrait marquer un tournant décisif dans les relations commerciales entre l’Algérie et l’UE, tout en renforçant le statut du pays nord-africain en tant que partenaire commercial clé.

Découvrez comment ce projet audacieux pourrait transformer le paysage économique régional et mondial.

Tosyali Algérie vise une augmentation des exportations sidérurgiques vers l’UE d’ici 2025

Le géant de la sidérurgie algérienne, Tosyali Algérie, a dévoilé ses ambitions pour 2025 lors du Forum du secteur privé. L’entreprise prévoit d’accroître significativement ses exportations d’acier, notamment vers l’Union européenne, avec un objectif de 1 milliard de dollars.

Cette stratégie s’appuie sur le démarrage de sa nouvelle usine de production d’acier plat qui devrait permettre d’atteindre ce chiffre. Le groupe se concentre particulièrement sur le secteur automobile, malgré les obstacles douaniers et réglementaires existants.

Les défis et opportunités des exportations vers l’UE

Malgré les barrières douanières et réglementaires, Tosyali Algérie reste déterminé à augmenter ses exportations vers l’UE. Le marché algérien offre des avantages significatifs, notamment en termes d’exonérations fiscales pour les entreprises européennes, qui pourraient inciter l’UE à consacrer une part plus importante à l’Algérie dans ce secteur.

De plus, l’Algérie produit désormais un acier de haute qualité destiné à la fabrication des voitures européennes, renforçant ainsi sa position stratégique sur le marché sidérurgique mondial. Des négociations sont en cours avec des constructeurs automobiles européens pour établir des partenariats stratégiques.

L’Algérie, un acteur clé dans le secteur sidérurgique mondial

En produisant un acier de haute qualité pour la fabrication des voitures européennes, l’Algérie se positionne comme un acteur stratégique dans le secteur sidérurgique mondial. Des discussions avancées sont en cours avec des constructeurs automobiles de renom, et des partenariats stratégiques devraient être annoncés prochainement.

Alp Topcuoglu, membre du Conseil d’administration de Tosyali Algérie, a exprimé son ambition de fournir de grandes marques de voitures avec de l’acier produit en Algérie dès 2026. Ces développements prometteurs soulignent l’importance croissante de l’Algérie dans le paysage sidérurgique mondial.