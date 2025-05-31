Algérie : un investissement colossal de 4 milliards de dollars pour l’importation de trains

L’Algérie fait un pas de géant dans le développement de son réseau ferroviaire. Un investissement massif de 4 milliards de dollars est prévu pour l’importation de trains, marquant ainsi une nouvelle ère pour les transports en commun du pays. Cette décision stratégique, qui s’inscrit dans une volonté d’amélioration des infrastructures et de la mobilité urbaine, promet de transformer radicalement le paysage des transports algériens.

Découvrez dans cet article les détails de ce projet ambitieux et ses implications pour l’avenir du transport en Algérie.

Air Algérie prévoit de recevoir 16 nouveaux avions à partir de juillet

Le ministre algérien des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé le calendrier de livraison des 16 nouveaux avions commandés par Air Algérie. Le premier appareil, un Airbus A330-900, est attendu pour la fin du mois de juillet. Les autres avions, qui comprennent également des Boeing B737-9 Max, seront livrés à un rythme d’un tous les trois mois.

Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre du projet de développement et de renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne nationale. Par ailleurs, le ministre a évoqué la création d’une nouvelle filiale d’Air Algérie dédiée au transport domestique.

Création d’une nouvelle compagnie aérienne pour le transport domestique

En plus de l’expansion de la flotte d’Air Algérie, Saïd Sayoud a également annoncé la création d’une nouvelle filiale dédiée au transport intérieur. Cette initiative vise à répondre aux besoins des voyageurs, en particulier ceux résidant dans les régions du Sud et de l’extrême Sud du pays.

Pour faciliter le démarrage de cette nouvelle entité, les avions et le personnel de Tassili Airlines, une autre filiale du groupe Sonatrach, seront transférés. Ce mouvement stratégique permettra un lancement rapide et efficace de la nouvelle compagnie, améliorant ainsi la mobilité des citoyens algériens.

Investissement massif dans le développement du réseau ferroviaire

Le ministre des Transports a également révélé un investissement colossal de près de 500 milliards de dinars pour l’achat de nouveaux trains de passagers et de marchandises. Cette initiative s’inscrit dans un ambitieux projet d’expansion du réseau ferroviaire algérien, y compris son extension jusqu’au Sahara.

Trois grandes lignes ferroviaires sont actuellement en construction : la première reliant Tindouf à Béchar sur plus de 950 km, la seconde de 450 km pour le transport du phosphate de Tébessa au port d’Annaba, et une troisième ligne reliant Alger à Tamanrasset dans l’extrême Sud du pays.