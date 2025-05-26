Algérie : Un prêt colossal de 3 milliards de dollars en question, les détails révélés

L’Algérie est au cœur d’une actualité financière brûlante. Un prêt massif de 3 milliards de dollars fait l’objet de débats intenses et suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les enjeux de ce financement colossal ? Qui sont les acteurs impliqués ? Quelles pourraient être les conséquences pour l’économie algérienne ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article. Plongez avec nous dans les arcanes de cette affaire financière qui pourrait bien marquer un tournant décisif pour l’Algérie.

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette histoire captivante.

Clarification sur les rumeurs d’un prêt de 3 milliards de dollars à l’Algérie

Des bruits ont récemment couru concernant un prêt de 3 milliards de dollars que l’Algérie aurait contracté auprès de la Banque islamique de développement (BID), suggérant une possible rupture avec la politique algérienne de non-endettement extérieur. Cependant, Muhammad Sulaiman Al-Jasser, président de la BID, a apporté des éclaircissements importants sur cette question.

Il a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un prêt, mais plutôt d’une offre de financement que l’Algérie peut choisir d’utiliser ou non. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre algérien des Finances, Abdelkrim Bouzerd, en marge des assemblées générales de la BID qui se sont tenues à Alger.

Explication de la nature des fonds disponibles pour l’Algérie

Muhammad Sulaiman Al-Jasser, président de la BID, a précisé que les 3 milliards de dollars ne sont pas un prêt mais une mise à disposition de financements. L’Algérie peut décider d’en bénéficier ou non, selon ses besoins. Si elle choisit de ne pas utiliser ces fonds, ils resteront dans la banque.

Cette démarche est courante avec la majorité des pays membres de la BID pour encadrer les modalités de coopération future. Par ailleurs, un nouveau cadre de coopération a été signé entre l’Algérie et la BID, offrant des services financiers et d’assurance en fonction des besoins du pays.

La position de l’Algérie sur l’endettement extérieur

Abdelkrim Bouzerd, le ministre algérien des Finances, a exprimé sa gratitude envers Al-Jasser pour avoir dissipé les malentendus concernant un prétendu prêt de 3 milliards de dollars à l’Algérie. Il a réaffirmé la décision de l’Algérie de ne pas recourir à l’endettement extérieur, une position soutenue par le président Abdelmadjid Tebboune qui a qualifié tout recours à l’endettement extérieur de « trahison ».

Cette déclaration souligne l’engagement de l’Algérie à maintenir son indépendance économique et à éviter de solliciter des financements étrangers pour son économie.