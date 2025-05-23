Algérie : une domination impressionnante avec plus de 50% du marché gazier slovène conquis

L’Algérie s’impose comme un acteur majeur sur la scène énergétique internationale. En effet, le pays nord-africain a réussi à conquérir plus de 50% du marché gazier slovène, une performance qui témoigne de sa domination impressionnante dans ce secteur. Cet article se propose d’explorer les facteurs clés de cette réussite et d’analyser les implications pour l’avenir de l’industrie gazière.

L’Algérie, un acteur majeur sur le marché du gaz en Europe

Consolidant sa place parmi les principaux fournisseurs de gaz en Europe, l’Algérie a étendu son influence au-delà de l’Espagne et de l’Italie, pour s’emparer de la moitié du marché gazier slovène. Cette expansion est largement attribuable à Sonatrach, le géant pétrolier algérien, qui a récemment signé un accord d’approvisionnement avec Geoplin, le principal fournisseur d’énergie de Slovénie.

Cet accord, conclu lors de la visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune en Slovénie, renforce le contrat existant entre les deux entreprises, bien que les détails spécifiques restent confidentiels.

Un partenariat renforcé entre Sonatrach et Geoplin

Le récent accord signé à Ljubljana lors de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, est en réalité une extension d’un contrat préexistant entre Sonatrach et Geoplin. Bien que les détails précis de l’accord n’aient pas été divulgués, il est clair que ce partenariat renforcé permettra à l’Algérie de contrôler près de 50% du marché du gaz slovène.

En 2023, un accord avait déjà été conclu pour la livraison de 300 millions m3 de gaz algérien à la Slovénie pour la période 2023-2025. Ce nouvel accord confirme donc la position de l’Algérie comme partenaire énergétique fiable pour la Slovénie.

Augmentation des livraisons de gaz algérien à la Slovénie

Lors de la visite du président Tebboune en Slovénie, le contrat existant entre Sonatrach et Geoplin a été renouvelé avec une augmentation significative des volumes de gaz. En effet, les livraisons de gaz algérien à la Slovénie passeront de 300 millions m3 à 500 millions m3 pour la période 2023-2025.

Le gaz sera transporté par gazoduc via l’Italie, assurant ainsi un approvisionnement stable et sécurisé pour la Slovénie. Cette augmentation des volumes confirme l’importance stratégique de l’Algérie pour l’avenir énergétique de la Slovénie, comme l’a souligné le ministre slovène de l’Energie, Bojan Kumer.