La filiale de Sonatrach spécialisée dans le travail aérien a ouvert dimanche 22 novembre les préinscriptions de TTA Flight Academy, son école de pilotage installée à l’aérodrome de Sayada, près de Mostaganem.

Trois cursus sont proposés, de la licence de pilote privé à la préparation au métier de pilote de ligne. Les frais et la durée des formations ne sont pas encore publiés.

PPL, CPL, ATPL : le baccalauréat exigé pour les cursus professionnels

Tassili Travail Aérien (TTA) décline son offre en trois licences. La PPL, licence de pilote privé, vise le vol de loisir, sans rémunération. La CPL fait du pilotage un métier, d’abord dans les opérations aériennes spécialisées, cœur d’activité de TTA. L’ATPL prépare au poste de pilote de ligne.

Les conditions d’accès changent selon le cursus. Aucun baccalauréat n’est demandé pour la licence privée, un justificatif de troisième année secondaire suffit. Pour la CPL et l’ATPL, le bac est obligatoire. Le dossier réunit un certificat de nationalité, un extrait de naissance, une copie de la carte nationale d’identité et un extrait du casier judiciaire.

L’école annonce un simulateur de vol, des avions monomoteurs et bimoteurs, des salles de cours et un hébergement possible. L’aérodrome est réservé à la formation. Le cursus est agréé par l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) et calé, selon la compagnie, sur les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Âge, heures de vol, visite médicale : ce que l’annonce laisse ouvert

Plusieurs paramètres décisifs manquent dans les éléments publiés au lancement : le coût de chaque cursus, sa durée, le nombre de places de la première promotion, la langue d’enseignement et les types d’appareils utilisés. Ces informations ne sont pas communiquées à ce stade.

Les normes internationales fixent un cadre commun. L’annexe 1 de la convention de Chicago, qui régit les licences du personnel navigant, impose un âge minimal de 17 ans pour la licence privée, 18 ans pour la licence commerciale et 21 ans pour celle de pilote de ligne. Elle exige un certificat médical de classe 1 pour les deux licences professionnelles et de classe 2 pour la licence privée.

L’ATPL appelle une précision. La licence de pilote de ligne n’est délivrée qu’à un pilote qui totalise 1 500 heures de vol. Une école prépare donc à ses examens théoriques et à la licence commerciale. Les heures manquantes s’accumulent ensuite en compagnie, le plus souvent en place de copilote.

Sayada, base de la filiale de Sonatrach depuis 2024

TTA exploite l’aérodrome de Sayada, au sud de Mostaganem, en vertu d’une convention signée en 2024 avec l’Entreprise de gestion de services aéroportuaires d’Oran (EGSA). Rénovée, la base a été inaugurée le 22 juin 2024 par le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, en présence du P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi. Elle sert de base centrale aux missions de lutte contre les incendies et d’évacuation sanitaire.

Détenue à 100 % par Sonatrach, la compagnie transporte le personnel des sites d’hydrocarbures et assure épandage agricole, prise de vue aérienne et lavage des isolateurs électriques. Textron Aviation a annoncé le 18 novembre la livraison de deux Cessna SkyCourier équipés pour l’évacuation médicale, basés à Alger et Hassi Messaoud.

🇩🇿 Premiers Cessna SkyCourier en Afrique ! Tassili Travail Aérien, filiale de Sonatrach, a réceptionné deux Cessna 408 destinés au transport de personnel et aux évacuations sanitaires. Équipés du système médical modulable LifePort PLUS, ils seront basés à Alger et Hassi Messaoud. Textron Aviation, constructeur américain et filiale du groupe Textron, commercialise notamment les avions Cessna et Beechcraft. Le SkyCourier est un bimoteur turbopropulsé conçu pour le transport de passagers et de fret, ainsi que pour des missions spécialisées.

#Tassili #TTA #SkyCourrier #Algérie — Gate7 (@Gate7aviation) November 22, 2026



L’académie arrive sur un secteur déjà structuré. La liste des organismes de formation au pilotage publiée par l’ANAC compte dix structures, réparties entre Batna, Oran, Alger, Boumerdès, Constantine, Tiaret et Hassi Messaoud. Plusieurs n’y sont agréées que pour la partie théorique de l’ATPL.

Sources