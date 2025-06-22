Algérie : une performance économique impressionnante avec 1,43 milliard de dollars d’IDE en 2025

L’Algérie se distingue sur la scène économique internationale avec une performance remarquable. En effet, le pays a réussi à attirer 1,43 milliard de dollars d’Investissements Directs Étrangers (IDE) en 2025, un chiffre qui témoigne de sa dynamique économique et de son attractivité grandissante. Comment l’Algérie a-t-elle réussi cet exploit ?

Quels sont les secteurs qui ont bénéficié de ces investissements ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Le flux d’investissements directs étrangers en 2024 : une baisse globale selon le rapport de l’ONU

Le dernier rapport de l’ONU sur le commerce et le développement révèle une diminution de 11% des investissements directs étrangers (IDE) à l’échelle mondiale en 2024, s’établissant à 1 530 milliards de dollars. Cette baisse, deuxième consécutive, témoigne d’un ralentissement notable des flux de capitaux productifs.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène, notamment les incertitudes économiques mondiales et les tensions géopolitiques. Cependant, malgré cette tendance globale, certains pays comme l’Algérie ont connu une augmentation de leurs IDE, grâce à diverses stratégies d’attraction des investissements.

Performance de l’Algérie en matière d’IDE en 2024 : une croissance notable

En dépit du contexte mondial défavorable, l’Algérie a réussi à augmenter ses investissements directs étrangers (IDE) de 18,18% en 2024, atteignant 1,43 milliard de dollars contre 1,21 milliard en 2023. Cette performance remarquable, qui représente un gain de 220 millions de dollars, place le pays à la 16ème position sur le continent africain.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance, notamment les efforts de libéralisation et de facilitation des investissements. Cependant, malgré cette progression, l’Algérie a perdu deux places par rapport à l’édition précédente du rapport, soulignant ainsi la nécessité de renforcer davantage ses stratégies d’attraction des IDE.

Les pays africains leaders en matière d’IDE en 2024 : l’Egypte en tête

L’année 2024 a vu une forte croissance des IDE en Afrique, malgré la tendance mondiale à la baisse. L’Egypte se distingue particulièrement avec un montant record de 46,57 milliards de dollars d’IDE, principalement grâce au projet de développement de la péninsule de Ras El-Hekma. Ce projet ambitieux vise à transformer cette région en une destination touristique majeure et un centre financier doté d’infrastructures de classe mondiale.

D’autres pays africains ont également réalisé de bonnes performances, notamment l’Ethiopie, la Côte d’Ivoire, le Mozambique et l’Ouganda. Ces résultats positifs sont le fruit des efforts de libéralisation et de facilitation des investissements déployés à travers le continent.