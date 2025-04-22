Algérie : une stratégie audacieuse pour reconnecter avec sa diaspora en France

L’Algérie, pays d’Afrique du Nord riche en histoire et en culture, a récemment mis en place une stratégie audacieuse pour renouer les liens avec sa diaspora en France. Cette initiative, qui s’inscrit dans un contexte de mondialisation croissante et de mobilité internationale, vise à tirer parti des compétences et des ressources de cette communauté pour contribuer au développement du pays.

Cet article explore les différentes facettes de cette démarche innovante, ses motivations et ses implications potentielles pour l’avenir des relations entre l’Algérie et sa diaspora en France. Restez connectés pour découvrir comment l’Algérie envisage de reconnecter avec sa diaspora en France.

L’Algérie lance une offensive pour attirer sa diaspora en France

En vue de renforcer et diversifier son économie, l’Algérie intensifie ses efforts pour séduire les investisseurs et entrepreneurs de sa diaspora, notamment ceux résidant en France. Le pays voit dans cette population un partenaire clé pour le développement du secteur des start-ups. Pour ce faire, l’État algérien garantit diverses incitations financières et fiscales.

Le 19 avril dernier, le consulat général d’Algérie à Lyon a organisé deux tables rondes pour présenter aux talents algériens de France les opportunités d’investissement offertes par leur pays d’origine.

Présentation des opportunités d’investissement en Algérie à Lyon

Le rôle du consulat général d’Algérie à Lyon a été crucial dans l’organisation de ces tables rondes. Deux figures importantes du gouvernement algérien, Sofiane Chaib, secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, et Noureddine Ouadah, ministre de l’Économie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ont participé à la rencontre par visioconférence.

Ils ont souligné les avantages du marché algérien, notamment son climat des affaires attractif, sa main-d’œuvre qualifiée et accessible, ainsi que sa position géographique stratégique. Les opportunités d’investissement présentées couvraient divers secteurs, avec un accent particulier sur le développement de la filière lithium et le soutien aux start-ups.

Les réformes engagées par l’Algérie pour améliorer le climat des affaires et l’accès à l’investissement

L’Algérie a entrepris des réformes significatives pour rendre son climat des affaires plus attractif et faciliter l’accès à l’investissement. Le consul général d’Algérie à Lyon a souligné que le pays dispose désormais d’un cadre législatif très attractif.

Il a également partagé les dernières décisions du président Abdelmadjid Tebboune, notamment la fin de mission d’Algex, la création de conditions propices à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, la mise en place de deux instances dédiées aux exportations et importations, l’autorisation de création de banques privées et la poursuite de l’ouverture du capital des banques publiques.