Algérie : Vers une révolution verte avec la production de voitures 100% électriques en 2025

L’Algérie s’engage résolument dans la transition énergétique. Le pays nord-africain, riche en ressources naturelles, se tourne vers l’avenir avec un projet ambitieux : produire des voitures 100% électriques sur son territoire. Un pari audacieux qui pourrait bien transformer le paysage automobile algérien et contribuer à une révolution verte.

Découvrez comment l’Algérie compte relever ce défi et devenir un acteur majeur de la mobilité durable.

Le potentiel algérien en électrochimie et batteries : l’expertise de Karim Zaghib

Le chercheur algérien Karim Zaghib, expert reconnu en électrochimie et batteries, envisage d’exploiter le potentiel de son pays natal dans la production de batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Basé au Canada, Zaghib compte mettre à profit son expertise pour établir une industrie de fabrication de ces batteries en Algérie. Il est convaincu que l’Algérie dispose des capacités nécessaires, notamment un écosystème propice à la transformation énergétique.

En collaboration avec des chercheurs locaux, il prévoit de développer une stratégie nationale pour cette filière. Le projet bénéficiera également du soutien de Ganfeng Lithium, géant chinois spécialisé dans la transformation du lithium.

Les ressources naturelles algériennes au service de la transformation énergétique

L’Algérie, riche en minerais tels que le phosphate, le fer et le lithium, possède un potentiel considérable pour la transition énergétique. Le lithium, en particulier, est essentiel à la production de carbonate de lithium et de dioxyde de lithium, utilisés dans la fabrication des batteries LFP. Selon Zaghib, l’exploitation et la transformation du lithium ne sont pas des processus complexes et peuvent être réalisés facilement par l’Algérie.

En outre, avec l’aide de Ganfeng Lithium, leader mondial dans la transformation du lithium, l’Algérie pourrait non seulement assembler des véhicules électriques, mais aussi maîtriser les étapes de recherche, de conception et de production, y compris la fabrication des batteries.

Vers une industrie automobile électrique algérienne autonome

La vision de Zaghib pour l’industrie automobile électrique algérienne est ambitieuse. Il envisage la formation d’une équipe de chercheurs locaux et le développement d’une stratégie nationale. La technologie développée par son équipe, utilisée dans l’industrie de l’automobile électrique à travers le monde, pourrait être mise en œuvre en Algérie. Selon lui, l’Algérie a le potentiel non seulement d’assembler des véhicules électriques, mais aussi de maîtriser les étapes de recherche, de conception et de production, y compris la fabrication des batteries.

La collaboration avec Ganfeng Lithium, expert mondial en transformation du lithium, apporte une dimension internationale au projet et renforce l’autonomie de l’industrie automobile électrique algérienne.