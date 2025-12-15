Algériens et Tunisiens, une marche forcée à la frontière qui interroge sur l’avenir des voyages

Face à l’augmentation de l’allocation touristique en Algérie, une nouvelle mesure réglementaire perturbe les déplacements vers la Tunisie.

Les agences de voyages sont dans l’incertitude, tandis que les postes-frontières connaissent des tensions inédites. Découvrez comment cette situation impacte le tourisme algérien et quelles solutions sont envisagées pour résoudre ce problème.

L’augmentation de l’allocation touristique : un afflux massif à la frontière algéro-tunisienne

La récente hausse de l’allocation touristique à 750 euros a provoqué une augmentation significative des voyages des Algériens vers la Tunisie.

🇹🇳 🇩🇿 | À la suite de la hausse de l’allocation touristique algérienne à 750 euros, les touristes algériens affluent massivement vers la Tunisie, certains franchissant même la frontière à pied. ▪️ Une instruction algérienne entrée en vigueur le 7 décembre impose une autorisation… pic.twitter.com/YFhOZm7REX — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) December 14, 2025



Cette situation a engendré une pression considérable sur les postes-frontières entre les deux pays, particulièrement en fin d’année. Pour faire face à cet afflux, les autorités algériennes ont mis en place une nouvelle mesure le 7 décembre.

Cette réglementation impose aux bus transportant des voyageurs vers la Tunisie de détenir une autorisation provisoire de transport international.

Appliquée sans préavis, cette décision a causé d’importantes perturbations aux frontières, notamment à Oum Teboul et El Ayoune, dans la wilaya de Taref, bloquant plusieurs bus et leurs passagers.

Nouvelle mesure algérienne : le transport international sous haute surveillance !

La nouvelle réglementation, introduite par les autorités algériennes le 7 décembre, exige que les bus en route vers la Tunisie présentent une autorisation provisoire de transport international.

Cette mesure, mise en œuvre sans préavis, a créé un chaos majeur aux postes-frontières, en particulier à Oum Teboul et El Ayoune.

🇹🇳 🇩🇿 | Des dizaines de bus transportant des touristes algériens sont bloqués depuis dimanche aux frontières en raison d’une nouvelle autorisation provisoire de transport international désormais exigée pour entrer en Tunisie. ▪️ Selon des sources citées par la presse algérienne,… pic.twitter.com/1B31HUMWN7 — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) December 8, 2025



Plusieurs bus ont été immobilisés, forçant les passagers à attendre indéfiniment. Cette situation imprévue a causé des désagréments considérables pour de nombreux voyageurs, certains véhicules étant bloqués faute du document requis.

Quel avenir pour le tourisme algérien face à ces nouvelles conditions de voyage ?

Les nouvelles conditions aux frontières pourraient avoir un impact direct sur le secteur du tourisme en Algérie, où les séjours organisés en Tunisie sont une activité principale pour de nombreuses agences de voyages.

Le transport par bus, moins coûteux que l’avion, permettait jusque-là de proposer des offres accessibles à un large public.

Des touristes algériens se retrouvent bloqués en Tunisie suite à la nouvelle mesure. Les agences de voyages concernées ont entamé des démarches pour obtenir l’autorisation internationale de transport requise, afin de pouvoir rapatrier leurs clients. Cette situation soulève des questions sur l’avenir du tourisme algérien.