Ali Amran, l’icône du pop-rock kabyle, promet une soirée inoubliable sous le Dôme de Paris en 2025

Le 18 octobre 2025, le Dôme de Paris vibrera aux sonorités du pop-rock kabyle d’Ali Amran. Figure emblématique de la musique Algérienne, ce chanteur à la voix libre et universelle promet une soirée inoubliable, mêlant chants traditionnels, guitares électriques et poésie.

Une expérience rare, orchestrée par Futuryal Production, qui rassemblera la diaspora Algérienne et les amoureux de musiques actuelles autour d’un artiste qui dépasse les étiquettes. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir Ali Amran, l’icône du pop-rock kabyle.

Ali Amran : l’étoile montante du pop-rock Algérien s’empare du Dôme de Paris

Le 18 octobre 2025 marque un tournant dans la carrière d’Ali Amran, icône du pop-rock Algérien. Pour la première fois, il se produira sur la scène légendaire du Dôme de Paris Palais des Sports, faisant vibrer la capitale française au rythme de la chanson Kabylie moderne.

Originaire d’Iguariden, en Haute Kabylie, Ali Amran, de son vrai nom Ali Koulougli, a su créer une musique unique, mêlant les chants traditionnels kabyles aux influences rock occidentales.



Ce concert historique est un événement majeur pour lui et ses fans. Il symbolise non seulement l’ascension d’Amran dans le monde de la musique, mais aussi la reconnaissance de la culture Algérienne à l’international.

Un moment de célébration identitaire et culturelle attendu avec impatience par la diaspora Algérienne et les amateurs de musiques actuelles.

Une célébration culturelle et musicale

Cette soirée promet d’être une véritable fête de la musique et de la culture Algérienne. La diaspora Algérienne, ainsi que les amoureux de musiques actuelles, se rassembleront pour partager un moment unique, oscillant entre rock, folk et tradition. Le concert débutera avec le duo No Money Kids, connu pour son rock lo-fi teinté de blues électronique.

L’expérience promet d’être inoubliable, mêlant l’énergie du rock à la poésie des textes d’Ali Amran. Cette célébration identitaire et culturelle sera sans aucun doute un moment fort pour tous les participants, qu’ils soient Algériens ou simplement amateurs de bonne musique.

Un spectacle exceptionnel en perspective

Futuryal Production, l’organisateur de l’événement, promet une scénographie grandiose à la hauteur du talent d’Ali Amran. Des titres inédits, extraits de son nouvel album très attendu, seront dévoilés pour la première fois. Les mélodies poignantes d’Amran, alliant guitares électriques et ballades mélancoliques, promettent un spectacle musical unique.



Le concert sera également l’occasion d’aborder des thèmes universels chers à l’artiste, tels que l’exil, la liberté ou encore l’amour. Ces sujets, traités avec poésie et sensibilité, offriront une dimension supplémentaire à cette soirée qui s’annonce déjà exceptionnelle.