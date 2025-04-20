Alliance majeure : Iris Group se lance dans la production de véhicules pour 2025

L’industrie automobile est sur le point de connaître une révolution majeure. Iris Group, un acteur clé du secteur technologique, vient d’annoncer son entrée dans la production de véhicules. Cette nouvelle a créé une onde de choc dans l’industrie, suscitant à la fois des attentes et des interrogations. Quels seront les impacts de cette décision sur le marché automobile ? Comment Iris Group compte-t-elle se positionner face aux géants déjà établis ? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans cet article.

Partenariat stratégique historique entre Iris Algérie et les marques chinoises Omoda & Jaecoo

Le groupe algérien Iris, par le biais de sa filiale Cars Tech, a annoncé la mise en place d’un partenariat stratégique avec les marques chinoises Omoda et Jaecoo, appartenant au groupe Chery. Cette alliance, dévoilée lors du Forum algéro-chinois, constitue une étape majeure pour Iris Algérie qui prévoit la création d’une usine de production automobile.

Ce projet ambitieux, situé à Sétif sur un terrain de 230 000 m2, promet l’implantation d’une infrastructure ultramoderne et la création de 1200 emplois qualifiés. Il vise également à répondre à la demande croissante de véhicules sur le marché algérien tout en assurant le transfert de technologie.

Une usine automobile ultramoderne à Sétif pour stimuler l’emploi et la technologie

Le projet de construction d’une usine automobile à Sétif, s’étendant sur une superficie de 230 000 m2, est un pas audacieux vers l’avenir industriel de l’Algérie. Cette initiative devrait générer environ 1200 emplois qualifiés, tant directs qu’indirects, contribuant ainsi à l’économie locale. En plus de répondre à la demande croissante de véhicules en Algérie, cette usine ultramoderne permettra le transfert de technologie, renforçant ainsi les compétences locales.

Iris Algérie prévoit de lancer cinq modèles distinctifs, alliant design futuriste, innovation technologique et performances tout-terrain, pour répondre aux divers besoins des consommateurs algériens.

Les cinq modèles de voitures futuristes d’Iris Algérie

L’usine de Sétif produira cinq modèles de véhicules, alliant design avant-gardiste, technologie de pointe et performances tout-terrain. Parmi eux, le Omoda C3, un crossover économique et accessible, et le Omoda C5, mêlant élégance urbaine et confort supérieur. Les SUV J5, C7 et J7 complètent la gamme, offrant puissance et confort pour les aventures hors des sentiers battus.

Ce partenariat avec Omoda et Jaecoo marque une diversification stratégique pour Iris, dans un secteur automobile algérien en pleine expansion. Il s’agit d’une étape significative vers un avenir industriel innovant pour l’Algérie, avec une souveraineté nationale renforcée.