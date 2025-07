Allocation touristique de 750 euros : Découvrez les détails clés de cette nouvelle mesure en vigueur

L’année 2025 marque l’entrée en vigueur d’une mesure inédite : l’allocation touristique de 750 euros. Cette initiative, qui suscite déjà un vif intérêt, promet de bouleverser le paysage du tourisme tel que nous le connaissons. Mais quels sont les détails clés de cette nouvelle disposition ? Qui peut en bénéficier et comment ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, afin de vous fournir une compréhension claire et précise de cette mesure révolutionnaire.

Restez avec nous pour découvrir toutes les subtilités de cette allocation touristique de 750 euros.

Modification de l’allocation touristique en Algérie : ce qu’il faut savoir

La Banque d’Algérie a récemment annoncé une nouvelle réglementation concernant l’allocation touristique annuelle. Désormais, les résidents algériens pourront bénéficier d’une allocation de 750 euros pour leurs voyages à l’étranger. Cette mesure, très attendue par la population, sera effective à partir du dimanche 20 juillet 2025.

Cette décision, qui représente une nette amélioration par rapport à l’ancien plafond de 15 000 DZD (moins de 100 euros), est le fruit d’une instruction signée par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, et fait suite à une décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Conditions d’attribution et modalités de paiement de l’allocation touristique

Les bénéficiaires de cette allocation doivent être âgés de 19 ans ou plus, avec une limite de deux enfants par famille entre 12 et moins de 19 ans. Le montant est fixé à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs. L’allocation est accordée une fois par an et est strictement réservée au bénéficiaire.

Pour en bénéficier, le voyage doit durer au moins sept jours. Le montant en dinars est calculé selon le taux de change en vigueur le jour de l’opération et doit être réglé au plus tard trois jours ouvrés avant le départ. En cas d’annulation ou de séjour inférieur à sept jours, le bénéficiaire doit rembourser intégralement le montant perçu.

Procédure de retrait des devises et conséquences en cas de non-respect des règles

Le retrait des devises se fait aux points de sortie du territoire national, sur présentation du reçu de versement, du passeport et de la carte d’embarquement. En cas d’annulation ou de séjour inférieur à sept jours, le bénéficiaire doit rembourser intégralement l’allocation dans un délai de cinq jours ouvrés après son retour. Le non-respect de cette règle peut entraîner une suspension du droit de change pendant cinq ans, voire des poursuites pénales.

Les banques ont un rôle crucial dans le respect de ces règles. Elles doivent vérifier que le demandeur n’a pas déjà bénéficié d’un droit de change au cours des 12 derniers mois et qu’il a effectivement voyagé s’il a perçu une allocation lors de la période précédente.