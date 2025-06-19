Alnaft décerne des permis d’exploration pétrolière : cinq sites prometteurs en ligne de mire pour 2025

L’entreprise Alnaft, acteur majeur dans le secteur de l’énergie, vient d’attribuer des permis d’exploration pétrolière pour cinq sites prometteurs. Cette décision s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à renforcer sa position sur le marché mondial du pétrole. Quels sont ces sites ? Quelles perspectives offrent-ils ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette actualité brûlante qui pourrait bien redessiner la carte énergétique mondiale.

Alnaft attribue des licences d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures à cinq sites

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a récemment délivré des licences d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sur cinq sites. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’appel à concurrence international Algeria Bid Round 2024.

Les offres reçues concernaient cinq des six sites proposés, selon les informations divulguées lors de la séance d’ouverture des plis et d’évaluation des offres au ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables. Les sites concernés sont « Ahara », « Reggane 2 », « Zerafa 2 », « Toual 2 » et « Guern EL Guessa 2 ». Le site « EL M’zaid El Kebir » n’a reçu aucune offre.

Présentation des sites concernés et détails des offres reçues

Les cinq sites ayant reçu des offres sont situés dans diverses régions d’Algérie. « Ahara » se trouve dans la wilaya d’Illizi, « Reggane 2 » dans celle d’Adrar, « Zerafa 2 » est réparti entre les wilayas d’Adrar et d’In Salah, « Toual 2 » s’étend sur les wilayas d’Ouargla et d’Illizi, tandis que « Guern EL Guessa 2 » couvre plusieurs wilayas dont Béchar, Béni Abbès, El Bayadh et Timimoun.

Le site « EL M’zaid El Kebir », situé dans le bassin de l’Oued Mya, n’a pas suscité d’intérêt. Au total, sept offres ont été reçues et évaluées selon des critères spécifiques. Les licences ont été attribuées à différents groupements et sociétés internationales.

Identification des lauréats des licences d’exploration et d’exploitation

Les licences pour les sites « Ahara », « Reggane 2 » et « Zerafa 2 » ont été attribuées respectivement au consortium Qatar Energy-TotalEnergies, ENI-PTTEP et à l’entreprise chinoise ZPEC. Le site « Toual 2 » a été remporté par le groupement Zangas-Filada, tandis que Sinopec, une autre société chinoise, a obtenu la licence pour « Guern EL Guessa 2 ».

Ces entreprises, reconnues mondialement dans le secteur de l’énergie, sont désormais en charge de l’exploration et de l’exploitation des ressources en hydrocarbures sur ces sites algériens, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement énergétique du pays.