Alpine : 70 ans d’innovation, de l’ère classique à l’électrique en 2025

Célébrant ses 70 ans d’existence, la marque Alpine a su se distinguer par son esprit novateur et sa capacité à anticiper les tendances. De l’ère classique à l’électrique, elle a su traverser les époques en proposant des véhicules toujours plus performants et respectueux de l’environnement.

En cette année 2025, faisons un retour sur le parcours exceptionnel de cette entreprise française qui a su marquer l’histoire de l’automobile. Découvrez comment Alpine a réussi à s’imposer comme une référence dans le domaine de l’innovation automobile.

Alpine marque son 70ème anniversaire avec éclat au Salon Automobile de Lyon

Le constructeur automobile français Alpine a célébré son 70ème anniversaire en grande pompe lors du Salon Automobile de Lyon, transformant le site d’Eurexpo en un véritable sanctuaire dédié à la performance française.

Du 24 au 28 septembre, la marque a offert aux passionnés une célébration mémorable, rendant hommage à son illustre histoire tout en mettant en lumière un avenir électrique prometteur.

Le stand Alpine, au design audacieux, a accueilli les visiteurs avec deux vedettes : l’A390, un fastback 100 % électrique, et l’A290, déjà sacrée « Voiture de l’Année 2025 ». Un espace patrimoine a également permis aux amateurs de revivre les grands moments qui ont marqué l’histoire d’Alpine.

À Lyon, Alpine n’a pas seulement soufflé ses bougies : elle a tracé une voie claire vers un futur électrifié, sans jamais renier son ADN sportif et iconique.

Présentation des modèles phares et vision d’un futur électrique

Le stand Alpine, au design élégant et moderne, met en lumière les modèles emblématiques de la marque. L’A390, véhicule 100% électrique au design affûté, symbolise l’engagement d’Alpine dans une mobilité plus respectueuse de l’environnement. À ses côtés, l’A290, déjà récompensée « Voiture de l’Année 2025 », démontre l’ambition d’Alpine de conquérir le marché urbain.

Ces deux modèles illustrent parfaitement la stratégie d’Alpine : allier performance et efficacité énergétique. Un espace patrimoine permet également aux visiteurs de se replonger dans l’histoire riche de la marque. Enfin, Alpine offre aux visiteurs la possibilité d’essayer certains de ses modèles, pour une expérience de conduite unique. Avec ces présentations, Alpine confirme sa vision d’un futur électrique.

Un voyage dans le temps et une expérience de conduite unique

L’espace patrimoine d’Alpine offre aux visiteurs un véritable voyage dans le temps, avec des modèles emblématiques tels que l’A106, la M65 aérodynamique et la glorieuse A442B, héroïne des 24 Heures du Mans 1978.

Pour les amateurs de sensations fortes, Alpine propose des essais dynamiques au volant de l’A110 R Ultime ou de l’exclusive A110 R 70, en hommage à ses sept décennies d’excellence. Ces expériences permettent à Alpine de rester fidèle à son ADN tout en se projetant vers un futur électrisé, combinant légèreté, agilité et une âme qui fait vibrer les passionnés depuis 1955.