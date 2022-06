Aménagement des horaires de travail de 7h à 15h au sud – découvrez les wilayas concernées ?

Dernièrement, une annonce sur les changements des horaires de travail a été faite par la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. En principe, les horaires de travail en Algérie sont fixés de 08h30 à 16h30. Cependant, des changements peuvent être faits pour différentes raisons, et c’est la loi elle-même qui édicte cette possibilité. Mais il importe de remarquer que ce sont les heures de service qui sont modifiées et non la durée journalière du travail. En effet, les employés devront toujours travailler 8h/jour mais seulement de 7h à 15h, au lieu de 08h30 à 16h30.

Un changement des horaires de travail pour des raisons caniculaires

En effet, le gouvernement a jugé primordial d’aménager à titre exceptionnel les horaires de travail des Algériens, et ce en vue de garantir le bon fonctionnement de l’administration ainsi que la santé publique. En fait, durant la saison estivale, la température en Algérie peut atteindre jusqu’à 40°C. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de changer les horaires de travail dans certaines villes.

Cet aménagement est régi par le décret 07-226 du 24 juillet 2007, modifiant les dispositions du décret exécutif no 97-59 du 09 mars 1997 relatif à l’aménagement et la répartition des horaires de travail dans le secteur des institutions et administrations publiques. Selon les dispositions de ce décret, les horaires de travail peuvent être aménagés durant une période déterminée, allant du 1er juin au 30 septembre. Il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’un tel changement est opéré, mais presque toutes les années.

Quels sont les wilayas concernées ?

Les dispositions du même décret, notamment le décret exécutif no 97-59 du 09 mars 1997 modifié, prévoient que ce changement d’horaires de travail se fera dans une vingtaine de wilayas du Sud. En effet, du dimanche à jeudi, les horaires dans les villes suivantes seront aménagés de 7h à 12h et de 12h30 à 15h : Adrar, Béchar, Beni Abbas, Biskra, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, El Meghaier, El Meniaa, El Oued, Ghardaïa, Illizi, In Guezzam, In Salah, Laghouat, Ouargla, Ouled Djellal, Tamanrasset, Timimoune, Tindouf, Touggourt.