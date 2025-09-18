Amine Tahraoui : Exploration passionnante de Nador et Driouch après Agadir, découvrez ses impressions

Amine Tahraoui, voyageur passionné et explorateur infatigable, nous emmène cette fois-ci à la découverte de Nador et Driouch. Après avoir partagé ses aventures à Agadir, il nous offre un nouveau regard sur ces deux villes marocaines, riches en histoire et en culture.

Visite du ministre de la Santé, Amine Tehraoui, à Nador et Driouch pour améliorer l’offre de santé

Le mercredi dernier, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a effectué une visite de travail dans les provinces de Nador et Driouch. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme de visites de terrain initié par le ministère, en conformité avec les Hautes Orientations Royales visant à perfectionner l’offre nationale de santé.

Le ministre de la Santé, Amine Tehraoui, accompagné du secrétaire général du ministère, s’est déplacé ce mardi à l’hôpital régional Hassan II d’Agadir 🏥.

Le ministre a ainsi visité plusieurs établissements sanitaires et projets hospitaliers structurants, afin d’évaluer le niveau des prestations de santé fournies aux citoyens et l’état des équipements hospitaliers.

Examen des établissements sanitaires par le ministre de la Santé

Au cours de sa visite, Amine Tehraoui a inspecté l’hôpital Hassani de Nador, évaluant les performances des différents départements et services médicaux. Il a également visité le chantier du nouvel hôpital provincial de Selouane, un projet en cours de construction sur une superficie de 161.193 m², avec une capacité de 250 lits et un budget global de 560 millions de dirhams.

En outre, le ministre a visité l’hôpital provincial de Driouch, ouvert en janvier 2022, qui offre divers services à environ 190.000 personnes avec une capacité de 150 lits. Ces visites ont permis au ministre d’évaluer l’état actuel des infrastructures sanitaires et de discuter des améliorations potentielles.

Engagements du ministre pour améliorer la qualité des services de santé

Lors de ses rencontres avec les professionnels de santé, le ministre a pris connaissance des défis auxquels ils font face, notamment l’approvisionnement en médicaments et en fournitures médicales, la maintenance des équipements et la disponibilité des ressources humaines.

Tehraoui s’est engagé à résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais afin d’améliorer la qualité des services de santé dans ces provinces. Ces engagements s’inscrivent dans une politique d’écoute active des besoins des citoyens et des professionnels de la santé, visant à moderniser les établissements de santé pour répondre aux normes nationales et internationales.