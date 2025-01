AmineMaTue et ses collègues d’origine algérienne réunissent 3,5 millions d’euros pour Stream For Humanity

Dans le monde du streaming, l’engagement humanitaire n’est pas en reste. C’est ce que prouve AmineMaTue et ses collaborateurs d’origine algérienne qui ont réussi à réunir la somme impressionnante de 3,5 millions d’euros pour leur initiative Stream For Humanity. Cette action solidaire a su captiver l’attention des internautes et susciter un élan de générosité sans précédent. Découvrez dans cet article comment ces streamers ont utilisé leur influence pour faire une différence significative et contribuer à des causes humanitaires. Un bel exemple de solidarité numérique à suivre.

« Stream For Humanity » : une mobilisation record pour la solidarité

Le vidéaste franco-algérien AmineMaTue, en collaboration avec d’autres streameurs de renom tels qu’Inoxtag, a lancé l’initiative caritative « Stream For Humanity ». Cette opération a permis de réunir une somme impressionnante de 3.5 millions d’euros grâce à la participation active de milliers de spectateurs. L’événement, qui s’est déroulé sans interruption du 17 au 19 janvier, a mis en lumière le potentiel des créateurs de contenu pour mobiliser les masses autour d’une cause humanitaire.

Un marathon caritatif pour Médecins sans frontières

Du 17 au 19 janvier, le marathon de streaming « Stream For Humanity » a rassemblé des milliers de spectateurs. L’événement, orchestré par AmineMaTue et d’autres streameurs influents, a permis de collecter 3.5 millions d’euros. Ces fonds seront répartis équitablement entre quatre pays touchés par des conflits : le Soudan, le Liban, la Palestine et la République démocratique du Congo, afin de soutenir les missions de Médecins sans frontières. Pour conclure ces trois jours de solidarité, un match de football a été organisé, mettant en scène plusieurs streameurs et professionnels du football.

La participation des créateurs de contenu et les réactions à l’événement

L’engagement de 26 streamers et youtubers, dont Squeezie, Billy, Gotaga et Michou, a grandement contribué au succès de « Stream For Humanity ». La popularité d’AmineMaTue sur Twitch, avec plus de 3 millions de followers, a également joué un rôle clé. Cependant, avant le lancement, l’événement a fait face à des critiques concernant l’exclusion de certains pays bénéficiaires. AmineMaTue a répondu en affirmant sa volonté d’organiser de nouvelles initiatives pour d’autres causes.