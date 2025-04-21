ANAVA, le fonds de fonds, injecte 3,5 millions d’euros dans « New Era Fund I » : un coup de pouce majeur pour les startups tunisiennes

L’investissement dans les startups tunisiennes vient de connaître un coup d’accélérateur significatif. ANAVA, le fonds de fonds bien connu, a décidé d’injecter 3,5 millions d’euros dans « New Era Fund I ». Cette initiative majeure promet de dynamiser l’écosystème entrepreneurial en Tunisie et offre une nouvelle perspective aux jeunes entreprises innovantes du pays. Découvrez comment cet investissement pourrait changer la donne pour les startups tunisiennes et pourquoi ANAVA a choisi de soutenir « New Era Fund I ».

Restez avec nous pour comprendre les implications de cette décision stratégique et son impact potentiel sur l’économie tunisienne.

ANAVA investit 3,5 millions d’euros dans le « New Era Fund I »

Le fonds de fonds ANAVA, bénéficiant du soutien financier de la Banque mondiale, de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et de la KfW, a récemment confirmé un investissement de 3,5 millions d’euros dans le « New Era Fund I ». Ce dernier, géré par UGFS-VC, est un fonds d’investissement early stage qui cible une taille de 15 millions d’euros.

Il se positionne comme un acteur clé en Tunisie, axé sur les startups technologiques à fort potentiel dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie et des technologies vertes. Cet engagement renforce la mission d’ANAVA de structurer l’écosystème du capital-risque tunisien.

ANAVA, pilier de l’initiative nationale Startup Tunisia

ANAVA, premier fonds de fonds en euros en Tunisie, joue un rôle crucial dans la structuration de l’écosystème du capital-risque tunisien. Il est également un élément clé de l’initiative nationale Startup Tunisia, qui vise à faire de la Tunisie un centre régional d’innovation.

Avec un objectif initial de 100 millions d’euros, ANAVA a déjà atteint un premier closing de 40 millions d’euros, grâce à un prêt de la Banque mondiale souscrit par la CDC, et 20 millions d’euros supplémentaires apportés par la KfW. Le fonds est géré par Smart Capital, mandatée par le gouvernement tunisien pour piloter le programme Startup Tunisia, conformément aux meilleures pratiques internationales.

UGFS-VC, un acteur clé dans la gestion du « New Era Fund I »

UGFS-VC, une filiale de UGFS-NA fondée en 2008, est reconnue pour son expertise dans la gestion d’actifs et le capital-risque. Avec plus de 15 ans d’expérience, elle gère actuellement 20 fonds représentant un portefeuille de 240 millions de dinars. UGFS-VC a investi dans plus de 100 startups, jouant un rôle actif dans leur croissance.

Elle se distingue par son approche écosystémique dans la structuration de ses fonds, contribuant à créer un environnement favorable à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Dans le cadre du « New Era Fund I », UGFS-VC joue un rôle crucial en soutenant activement les startups technologiques à fort potentiel.